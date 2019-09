El fiscal José Domingo Pérez rechazó el pedido del exasesor fujimorista Pier Figari para adecuar a la nueva Ley N° 30997, ley que incorpora el delito de financiamiento prohibido de partidos, la investigación que se le sigue a él y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Figari había argumentado que debido a que la imputación en su contra es haber recibido dinero ilícito de Odebrecht para usarlo en la campaña presidencial de Fujimori en 2011, el proceso debía configurarse bajo la norma recientemente promulgada.

No obstante, en la resolución fiscal —a la que accedió Perú21— Pérez argumenta que no puede acoger el requerimiento debido a que el caso no se rige bajo criterios de aporte de campaña, sino al tipo penal de lavado de activos.

En todo caso, agrega el fiscal Pérez, el procedimiento a seguir es interponer una excepción de improcedencia ante el juez para que este decida si corresponde o no efectuar la adecuación.

Según el Ministerio Público, Odebrecht entregó US$1 millón ilícitos a la campaña fujimorista a través de los exdirigentes Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camere. Aunque ambos investigados han rechazado esa hipótesis.

Similar solicitud a la de Pier Figari fue presentada por el expresidente Ollanta Humala y el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien está implicado en la investigación que se le sigue al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Esos procesos también están siendo investigados por lavado de activos.