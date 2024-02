El fiscal Rafael Vela Barba, actualmente suspendido del cargo de coordinador del Equipo Especial, aseguró que no conoce al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien hace dos días lo acusó, a través de un post publicado en su cuenta de X (exTwitter), de haberse reunido con él en el departamento de la congresista Ruth Luque, y de haber creado una carpeta fiscal contra él para chantajearlo, y porque quería ser fiscal supremo.

Vela dijo que esa reunión no se produjo, y negó conocer también a la legisladora Luque de Cambio Democrático-Juntos Por el Perú (CD-JPP). .

El lunes último, se recuerda, Cerrón escribió este post en el que señala que tuvo una reunión con Vela en el departamento de la legisladora.

“El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos, la reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre, entre junio-julio 2021. Según Villanueva, Vela quería ser Supremo; y Luque me pidió los cinco ministerios y el premierato para Verónika Mendoza. La oferta era archivar el caso de Dinámicos del Centro y Lavado de Activos. No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas”, es un extracto de lo que escribió Cerrón.

Vela, al ser consultado por esa reunión, dijo: “Es absolutamente falso. No conozco a la congresista Ruth Luque. No conozco al señor Vladimir Cerrón. La única vez que he visto a Cerrón es una audiencia virtual en la que yo era el fiscal que sustentaba la apelación que buscaba su detención preventiva. El señor Cerrón es un prófugo de la justicia, por un mandato de prisión preventiva que ha sido promovido por el fiscal Richard Rojas, que es un fiscal de lavado de activos, donde yo era coordinador de ese subsistema”.

“Las únicas relaciones que he tenido con el señor Cerrón —añadió— son las de carácter estrictamente procesal; pero, las que se relacionan con los allanamientos, con los congelamientos de cuentas de él y su madre, con todo lo que ha sido parte de la actividad procesal, el señor Cerrón se ha dedicado a insultarme en los últimos dos años a través de sus redes sociales”, dijo.

