El fiscal adjunto de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Martín Salas Zegarra, pidió al fiscal supremo Tomás Gálvez no usar su poder para “defenestrar a su institución y golpear las investigaciones” que vienen realizando.

Consideró “peligroso” que la Junta de Fiscales Supremos tenga miembros en mayoría que estén siendo investigados por delitos de corrupción, específicamente por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, pues eso le quita “legitimidad”.

“Respeta los parámetros, el Estado te dio la confianza para ejercer un gran cargo. Ejércelo con hidalguía, acorde a derecho. No uses tu poder para defenestrar a su institución y golpear las investigaciones tan importantes que estamos realizando. (...) En el extranjero nos admiran, (...) estamos moviendo la tierra, están saliendo los gusanos, y si no salen estos gusanos nunca nos vamos a enterar quiénes son los corruptos”, expresó Salas en entrevista en Radio Nacional.

Asimismo, explicó las razones por las cuales solicitó formalmente a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la separación temporal de Gálvez Villegas de la Junta de Fiscales Supremos, precisando que se trata de un tema de defensa institucional y para no “desestabilizar” la labor de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

“El motivo de mi pedido a la Junta Nacional de Justicia responde a un tema netamente institucional, de defensa institucional. No se puede trastocar la labor del fiscal ante los medios de opinión publica aprovechando el alto cargo que tenga un funcionario de nuestra institución”, manifestó.

En ese sentido, Salas precisó que ahora corresponde a la JNJ abrir investigación de oficio o de parte respecto a su petitorio para separar temporalmente a Tomás Gálvez como fiscal supremo.

“La Ley Orgánica de la JNJ faculta a abrir investigación de oficio o a pedido de parte contra los fiscales supremos. Yo ya hice el pedido, entiendo que ellos abrirán investigación para determinar efectivamente si este señor atentó contra la Ley de la Carrera Fiscal. Es temporal, no estoy diciendo que sea culpable. Dentro de este apartamiento temporal, cobran el 80% de sus remuneraciones”, sentenció.

Como se recuerda, en su pedido ante la JNJ, Salas reseña una serie de actos que demostrrarían "actos de intromisión y/o interferencia, adelanto de pronunciamiento y abuso de poder funcional por parte de Gálvez.

“A pesar de ser Gálvez un fiscal del más alto estamento funcional del Ministerio Público, se le escucha una posición constante totalmente parcializada al mejor estilo de abogado defensor, a favor de los investigados en los casos que involucran aportes de Odebrecht para su campaña electoral, diciendo en dicha entrevista que dar dinero a candidatos a cambio de futuras obras no es corrupción”, señaló.