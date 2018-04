El fiscal superior Luis Landa dispuso denunciar al ex presidente Alberto Fujimori y a los ex ministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong por el caso de esterilizaciones forzadas perpetradas en los años 90.



La medida fiscal también alcanza a Segundo Aliaga, quien se desempeñó como Director General de la Región Salud IV de Cajamarca y otros coautores mediatos por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos.

En diálogo con Perú21, la directora de la organización para la defensa de los derechos de la mujer (Demus), María Ysabel Cedano, explicó que "Landa resolvió una queja interpuesta contra el archivamiento parcial de las denuncias".

Vea también Luiz Mameri confirmó entrega de US$3 millones a campaña de Ollanta Humala

“La fiscal Marcelita Gutierréz, a cargo de la pesquisa, deberá continuar con la investigación con la debida diligencia y celeridad procesal para garantizar la sanción de los responsables de esta política", sostuvo.

Agregó que las "2166 mujeres que interpusieron denuncia, hace 15 años, ante el Ministerio Público siguen esperando justicia".

Este diario se comunicó con Miguel Pérez, abogado de Fujimori, pero nos respondió que aún no sabe si estará a cargo del caso. Precisó que no tienen información al respecto. También tratamos de comunicarnos con Aguinaga pero no respondió a nuestro llamado.