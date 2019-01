Fiscal Pérez solicitará más seguridad tras filtración de preacuerdo con Odebrecht

Un nuevo intento por frustrar la firma del acuerdo entre Odebrecht y el Estado peruano, que servirá para conocer qué funcionarios públicos recibieron sobornos de la empresa brasileña, ha sido advertido por el fiscal José Domingo Pérez .

Ayer por la tarde, tras culminar una diligencia en las instalaciones de Telefónica (Ver recuadro), Pérez alertó que en las redes sociales estaban circulando fotos del preacuerdo que suscribieron él, la constructora y la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato. Esa documentación -sostuvo- se manejaba en estricta reserva.

“Me siento un poco preocupado porque se estaría haciendo prácticas indebidas de haber obtenido copia o fotografía de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido”, declaró a la prensa.

En ese sentido, hizo alusión a las afirmaciones que el ex presidente Alan García expresó en diciembre del año pasado, cuando aseguró que tenía “informantes” en el Ministerio Público.

“Mi preocupación es que, como antes se había dicho, existirían informantes de algunos sectores interesados, hay un peligro de obstaculización con el ánimo de que las investigaciones fracasen y se genere impunidad (...) Voy a solicitar que se redoble la seguridad en el despacho fiscal y que se haga una revaluación al personal que se ha asignado”, manifestó.

La hipótesis de un posible sabotaje al convenio también fue defendida por legisladores como el oficialista Juan Sheput y el vocero alterno de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde.

“Si sale a la luz pública un acuerdo que aún no se ha firmado, este es un acto irresponsable y, por lo tanto, esto resulta un sabotaje al propósito de tener un entendimiento con Odebrecht”, declaró Sheput a Perú21.

Para De Belaunde, “existen intereses muy oscuros, que no les conviene que se cierre el acuerdo con Odebrecht”. “En estos días vamos a ver más críticas que apuntarán a sabotear el acuerdo”, expresó a este diario.

¿Marcha cómplice?

El último viernes, el legislador Roberto Vieira convocó a una marcha frente a la embajada de Brasil en Lima, con la que expresó su oposición a que Odebrecht siga operando en el país.

A Vieira se lo ha visto junto al prófugo Félix Moreno, investigado en el caso Odebrecht, y al también sentenciado empresario Óscar Peña Aparicio. “Peña no es amigo, es conocido no más. Nunca he ido a su casa. Igual con Moreno”, manifestó a este diario.

Tenga en cuenta

En el preacuerdo, las partes coincidieron en que Odebrecht pagará una reparación civil por S/675 millones al reconocer delitos en cuatro obras. Pero, además, la empresa garantizó que colaborará si se descubre el pago de más coimas en cualquier circunstancia.