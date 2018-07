Fiscal Pérez seguirá investigando a Alan García por aportes de Odebrecht

El Ministerio Público rechazó definitivamente el pedido del ex mandatario Alan García para excluir al fiscal José Pérez de la investigación que le sigue por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña presidencial del 2006.

Como informó Perú21 , el propio Pérez desestimó la solicitud de García el pasado 22 de junio, y luego lo hizo su superior, el coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, el 27 del mismo mes. Esta vez, fue la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, a cargo de Bersabeth Revilla, la declaró infundado el recurso.

En la resolución del 24 de julio, a la que accedió este diario, Revilla argumentó que el ex mandatario no ha acreditado "fundamentos mínimos" que sustenten la exclusión.

El ex jefe de Estado alegaba que el fiscal Pérez había incurrido en "parcialidad" en la investigación que le abrió, ya que su abogado no pudo participar del interrogatorio al ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

En febrero pasado, el empresario brasileño dijo que aportó US$200 mil a la campaña presidencial de García en 2006 y que el dinero lo entregó al ex ministro Luis Alva Castro. Este último, no obstante, rechazó la versión de Barata.