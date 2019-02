Fiscal Pérez llegó a Fiscalía para sustentar denuncia por intervención en oficinas lacradas

El fiscal José Domingo Pérez llegó esta mañana a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para sustentar su denuncia por la intervención de oficinas del Ministerio Público que habían sido lacradas tras un allanamiento que él mismo realizó el pasado 4 de enero.

Pérez deberá declarar ante el fiscal Reynaldo Abia, quien lo citó para las 11:00 am. Ante el despacho de Abia ya declaró la ex asesora de Pedro Chávarry, Rosa María Venegas, quien contó - como reveló Perú21- que el ex fiscal de la Nación le ordenó violar los precintos de seguridad instalados en las oficinas e ingresar para sacar documentos.

Ante esta revelación, el fiscal Pérez manifestó que ratificará su versión inicial: que las oficinas fueron intervenidas ilegalmente. Su intención con esa diligencia fue incautar documentación que confirmaran el vínculo que existía entre Chávarry y Fuerza Popular, agrupación política que está siendo investigada por el equipo especial del caso Lava Jato. Su hipótesis era que ese partido “había capturado” al Ministerio Público para evitar a la justicia.

"Considero que se reafirma (con la declaración de Venegas) de que habían circunstancias que objetaban la actuación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación", declaró a la prensa antes de ingresar al edificio ubicado en Jirón Lampa, en el Centro de Lima.

Asimismo, dijo que consultará a Abia si se está investigando al ex secretario general de la Fiscalía, Aldo León Patiño, quien según Venegas tramó con Chávarry cómo violar las oficinas resguardadas.

Debido a su jerarquía de fiscal supremo, Pedro Chávarry es investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. El fiscal Abia investiga a los funcionarios menores, entre los que figura Rosa Venegas.