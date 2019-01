Fiscal Pérez encaró así al ex secretario de Chávarry por irrupción ilegal en oficina de Fiscalía

Imágenes difundidas por Cuarto Poder revelaron cómo el fiscal José Domingo Pérez Gómez encaró al ahora ex secretario general de la Fiscalía, Aldo León Patiño, tras conocer la irrupción ilegal en las oficinas lacradas del Ministerio Público.

En esa línea, Pérez Gómez le reclamó a Patiño León por haberlo grabado cuando aún no se desarrollaba la diligencia en la Fiscalía, acto que calificó de "hostilización, amedrentamiento o intimidación" en contra de su persona.

"¡Y estoy identificando a qué personas están grabando! ¡Y usted es una de las personas que me ha estado grabando el rostro cuando no ha habido ningún acto de diligencia! No le he autorizado a usted que ingrese a la diligencia! Usted se ha metido a la diligencia sin autorización", añadió evidenciando su enfado.

Ubicada en el piso 9 del Ministerio Público, la oficina en mención fue vulnerada el pasado 5 de enero por escoltas y la asesora del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Cámaras de esa institución registraron que sustrajeron cajas y objetos.

Dichas imágenes también advirtieron de la presencia del ex fiscal de la Nación y del propio Aldo León Patiño, quienes se retiraron posteriormente al retiro de documentos.

Recordemos que dicha oficina puede dar mayores pistas en la investigación que sigue el fiscal Pérez en torno al financiamiento de la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).