Cinco días atrás, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no solo anticipaba su negativa a atender al requerimiento de declaración del fiscal José Domingo Pérez en el marco de las diligencias en la investigación a Keiko Fujimori. También se refería a él con desdén alegando que era su “inferior”.

Ayer, el fiscal Pérez acusó recibo y, a su salida de la audiencia en la que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva a la lideresa de Fuerza Popular, cuestionó la permanencia de Chávarry al frente del Ministerio Público. “Lo único que voy a indicar es que lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y han informado, debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación”, subrayó con firmeza.

La respuesta de su cuestionado “superior” no se hizo esperar. “El fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el Gobierno. Su interés es tapar la investigación del caso #Chinchero, donde los peruanos perdimos millones de soles y hasta hoy no hay responsables. ¿Quién tiene el expediente y no permite que avance el caso? El fiscal Pérez”, escribió Chávarry en Twitter.

Pérez, como se sabe, tiene de nuevo la investigación por este caso luego de que la fiscal coordinadora Lourdes Téllez le devolviera la carpeta. Téllez fue quien le pidió un informe sobre ese expediente por un presunto conflicto de intereses, pues, alegó, su esposa trabaja para el Estado.

Daño a la institución

Más temprano, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, marcando distancia del blindaje desplegado por su agrupación, exhortó al fiscal a “evaluar, hacer un análisis y reflexión respecto a si su permanencia en el cargo le está haciendo bien o le está haciendo un daño a su institución”.

Hizo hincapié, además, en que su exhortación no conlleva un pedido para que Chávarry dé un paso al costado. “Yo soy muy respetuoso de las instituciones. Así como yo jamás permitiría que otros representantes de poderes del Estado me pidan a mí que dé un paso al costado porque no les corresponde, yo tampoco lo haré, pero sí como ciudadano puedo invocar a que reflexione”, dijo.

Yeni Vilcatoma omitió la precisión y puso un tuit en defensa de Chávarry: “Sr. presidente, recuerde que la @FiscalíaPeru es una institución autónoma y merece respeto. ¿Le parece correcto que desde otra entidad pidan que evalúe su permanencia frente al @congresoperu?, @dsalaverryv. Respetemos la autonomía”.

De esta manera, hizo evidente que la postura de blindaje a personajes vinculados con la corrupción por parte del fujimorismo no ha variado.

Salaverry, en tanto, exhortó al titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, a sesionar “cuanto antes” para tramitar las tres denuncias constitucionales contra Chávarry. “No hay nada que lo impida”, anotó.