Fiscal Pérez afina acusación y extradición por caso Ecoteva

Mientras que Alejandro Toledo sigue disfrutando de su libertad en lujosos lugares de los Estados Unidos y lejos de los juicios que afronta en Perú, la Fiscalía de Lavado de Activos afina una nueva acusación y, en paralelo, un segundo pedido de extradición contra el ex presidente por el caso Ecoteva .

El fiscal José Domingo Pérez –hoy a cargo de la investigación– se encuentra negociando con el empresario peruano-israelí Josef Maiman los detalles del acuerdo final de colaboración eficaz y el pago de la reparación civil.

La fuente fiscal informó a Perú21 que “Maiman ha entregado información sobre la ruta del dinero del caso Ecoteva y las presuntas actividades criminales previas”.

En esa línea, estimó que la acusación será presentada, a más tardar, en octubre, ante la Cuarta Sala Penal Superior para Procesos de Reos Libres por el presunto delito de lavado agravado.

Actualmente, el expediente se encuentra, una vez más, en la Sala Superior para realizar los últimos trámites.

Maiman, según la Fiscalía, deberá devolver uno de los pagos por US$6 millones que traspasó a sus cuentas en Israel desde las offshore Ecostate Consulting Group y Milan Ecotech –constituidas en Costa Rica– antes de que las autoridades solicitaran congelar las cuentas de tales empresas.

Ante los fiscales peruanos, el ex socio de Toledo ha confirmado cómo se canalizó el pago del soborno a través de sus empresas que terminaron en la offshore Ecoteva.

El equipo especial del caso Lava Jato acusa a Toledo de haber recibido US$20 millones en sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de la Interoceánica, tramos 2 y 3. Ese dinero habría sido enviado a la empresa Confiado International Corp.

Además, unos US$5 millones se enviaron al Perú para la compra de inmuebles y otros US$6.6 millones están congelados en Costa Rica.

Para la Fiscalía de Lavado de Activos es importante la extradición de Toledo por el caso Ecoteva debido a que el mismo pedido por el caso Odebrecht “no tiene” información sobre las adquisiciones inmobiliarias de Ecoteva ni “tampoco incluye a todos los investigados”.

SIGUE UN CURSO LENTO



El primer pedido de extradición por el caso Odebrecht, presentado por el equipo especial del caso Lava Jato, aún no ha llegado a manos del juez federal de los Estados Unidos.

Una fuente de este diario en la Cancillería explicó que el requerimiento aún se encuentra en el Departamento de Justicia, donde se analiza y revisa la documentación entregada por el Perú.

Luego de otorgarse el visto bueno, ellos mismos se convierten automáticamente en representantes del Perú y deberán pedir ante el juez federal una orden de arresto para que se concrete la extradición.

“Se espera que en diciembre el Departamento de Justicia apruebe la demanda”, sostuvo el informante.

Heriberto Benítez, abogado de Toledo, manifestó que la Fiscalía no puede realizar dos solicitudes de extradición por el mismo hecho, porque, según anotó, sería ilegal.

“Parte de la información por el caso Ecoteva ya está en la carpeta de Odebrecht. Por tanto, deben congelar ese requerimiento”, subrayó.

SABÍA QUE



- Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, afirmó que la compañía aportó US$700,000 para la campaña del ex mandatario Alejandro Toledo en 2011.



- El dinero habría sido recibido por Avraham Dan On, ex jefe de Seguridad de Palacio de Gobierno durante la administración de Perú Posible (2001-2006).



- Sobre el prófugo Toledo pesan dos órdenes de prisión preventiva por los casos Odebrecht y Ecoteva. El ex presidente es investigado por asociación ilícita y lavado de activos.