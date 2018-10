Tras la fuga del juez supremo, César Hinostroza, se conoció que el fiscal supremo Pablo Sánchez pidió hoy mismo detención preliminar de César Hinostroza.



"Este caso lo inicie yo cuando estaba en la Fiscalía de la Nación y pedí el impedimento de salida del país para Hinostroza y los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando asume Chávarry, él presenta la denuncia al Congreso y luego se excusa de los demás casos. Este es el caso que se ve en el Congreso", habría explicado Sánchez.



Además, dijo: "Cuando se decide la acusación constitucional se remite toda la documentación al despacho de la Fiscalía (ayer por la tarde)... Hoy, a las 10.30 am, la Fiscalía me lo remite diciendo que como ya se había excusado lo vea yo... A mí me sorprendió pero había que tramitarlo.

Actué de inmediato, pedí informe a la policía y he pedido la detención preventiva al juez Supremo Hugo Núñez Julca. sustentado en las copias del expediente que vino del Congreso".



HINOSTROZA

El 29 de agosto, el fiscal supremo Pablo Sánchez presentó al Congreso una denuncia constitucional contra César Hinostroza y los ex consejeros Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez e Iván Noguera, todos protagonistas de los audios que han destapado una red de tráfico de influencias al más alto nivel del sistema judicial.



Sanchez le imputa a los procesados los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias en agravio del Estado.



Sánchez argumenta que los funcionarios son miembros de 'Los cuellos blancos del Puerto' y que, como organización criminal, se encargaron de "copar" con "su gente" las diversas instancias del Poder Judicial y el Ministerio Público mediante la ratificación y el nombramiento de jueces y fiscales.