El fiscal supremo Pablo Sánchez, exfiscal de la Nación, publicó un pronunciamiento en el que niega las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la titular del Ministerio Público suspendida Patricia Benavides, en las que se desprende que ambos habrían intercambiado favores para archivar investigaciones.

“Ante las declaraciones vertidas por el testigo Jaime Villanueva Barreto, que afectan mi honor y mi desempeño funcional como representante del Ministerio Público, afirmaciones que NIEGO Y RECHAZO por tendenciosas, guiadas por resentimientos y odios sin acreditación alguna y que serán debidamente esclarecidas ante la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación”, se lee en el documento publicado en la cuenta oficial de X del Ministerio Público.

Sánchez continúa la misiva indicando que “en mi trayectoria profesional siempre he actuado con prudencia tanto en lo público como en lo privado, y jamás me atrevería a pedir favores contrarios a la ley. Quienes realmente me conocen pueden dar fe de ello”.

Al final del pronunciamiento, señala que “dejo a salvo mi derecho a ejercer las acciones judiciales pertinentes contra la referida persona”, en referencia a Jaime Villanueva.

Como se conoce, en su declaración del 24 de enero ante la fiscal suprema Delia Espinoza, quien investiga a Benavides como presunta cabecilla de una organización criminal, Villanueva mencionó que Benavides le contó que acordó con Sánchez archivar una investigación por presunta negociación incompatible a cambio de que él haga lo mismo con el caso que tenía su hermana, Rosa Ruth Benavides.

“La doctora Benavides comenta en esa reunión que acordó con el doctor Pablo Sánchez de que ella le archivaba su investigación entonces él le archivaba la investigación de su hermana y le pidió al doctor Huamán que él proyecte ambos archivos”, contó Villanueva en aquella declaración.

