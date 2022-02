El coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, rechazó este la versión que Karelim López ofreció ante la Fiscalía de Lavado de Activos, donde lo involucra en una presunta mafia que estaría enquistada en el MTC.

“Rechazo tajantemente que tenga algún vínculo con el señor Castillo y personas de su entorno, pueden levantar hasta la última piedra y no van a encontrar nada. Este es una ataque sistemático que se viene dado contra mi persona y no solo ahora, desde hace algunos días, y la respuesta es fácil, las investigaciones”, aseveró a Canal N.

El fiscal también negó conocer a personas del entorno del presidente, como sus sobrinos o la misma lobista Karelim López, quien en su declaración señaló que un primo de Tello le habría asegurado que los delitos cometidos por esta supuesta mafia, no serían investigados.

“[...] le presenta a una persona como el primo del fiscal coordinador de corrupción de funcionarios Omar Tello, cuyas características físicas eran alto, corpulento y con una fisonomía parecida a la del coordinador de corrupción, quien dio el mensaje que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo”, se lee en la declaración de López, a la que tuvo acceso Perú21.

Al respecto, Tello recalcó que “nunca la he visto, es más, no tengo comunicación con mis primos desde hace años, no tengo cercanía a mi familia en ese aspecto desde hace años, eso es falso y no van a encontrar nada”.

El magistrado recordó que los colaborares eficaces “son delincuentes” y pidió tener cuidado con las declaraciones no corroboradas. “Ellos dicen cualquier cosa con tal de obtener un beneficio, por eso sus versiones tienen que estar ceñidas a una colaboración, que está ligado a actos de investigación, este es un ataque sistemático contra mi persona pero no van a encontrar nada de lo que alegan”, reiteró.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con Iván Lanegra sobre el proyecto del presidente Castillo de hacer un espacio televisivo, al estilo de "aló, presidente" de Hugo Chávez.