Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no acudió a la Comisión Madre Mía del Congreso

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , no acudió hoy al Congreso para presentarse en la Comisión Madre Mía . El grupo investigador, que lo esperaba a las 8:30am, tampoco contó con la presencia del ex juez supremo Javier Villa Stein y de un testigo reservado que estaban invitados.

Héctor Becerril , presidente de la comisión, recordó que es la segunda ocasión en la que Sánchez es citado y no asiste. Indicó que ya no volverán a solicitar su presencia porque, esta vez, tendría que pedir que acuda de grado o fuerza.

“Yo, en realidad, no quisiera llegar a que haya un enfrentamiento. Yo no voy a citarlo de grado o fuerza . Es la segunda citación (que no asiste), si ha decidido no venir yo no lo voy a volver a citar”, manifestó.

El legislador fujimorista dijo que un testigo del caso Madre Mía que llegó a Lima y que fue citado por su comisión, “fue llamado, amenazado, le entregaron un documento para que no declare y eso fue en la Av. Abancay y esos videos no nos quiere entregar el fiscal de la Nación”.

Perú21 informó el 7 de junio que dos testigos que brindaron declaraciones de manera reservada por el caso Madre Mía, tanto en el Ministerio Público como en la comisión investigadora del Congreso, han sido amedrentados en los últimos cuatro meses.

“A (la Comisión) Lava Jato tampoco quiere ir, entonces lamento mucho que el fiscal de la Nación esté impidiendo que se llegue a la verdad en los hechos que queremos conocer”, continuó Becerril.

Durante la sesión de Madre Mía , la congresista Milagros Salazar, refiriéndose a las tres inasistencias, sostuvo que “este es un claro ejemplo de la obstrucción, porque el que nada debe, nada teme, y aquí deberían estar presentes, dando la cara, respondiendo todas las preguntas que son válidas”.

Marco Miyashiro dijo que se debe dejar constancia que “al fiscal Pablo Sánchez se lo está citando no por su cargo actual sino por su participación directa en el archivo del caso Madre Mía cuando estuvo a cargo de la Fiscalía y el como fiscal supremo”.

La Comisión Madre Mía investiga las presuntas ejecuciones extrajudiciales producidas en 1992 en la base contrasubversiva de Madre Mía , en la región Huánuco, cuando esta era dirigida por el ‘Capitán Carlos’, un personaje que, según testigos, habría sido el ex presidente Ollanta Humala.