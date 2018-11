Fiscal de la Nación ofrece disculpas al Colegio de Abogados tras polémica frase

En carta dirigida a la decana del Colegio de Abogados de Lima , María Elena Portocarrero Zamora, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , se disculpó públicamente con la orden luego de ofender a los integrantes de la orden con unas declaraciones que fueron rechazadas en todos sus extremos.

Chávarry había dicho que “si por mentir lo van a inhabilitar, todos los abogados tendríamos que dejar el Colegio de Abogados”.

En esa línea, el titular del Ministerio Público no tardó en disculparse luego del emplazamiento público que le hiciera el ente gremial a través de un pronunciamiento.

“ En particular sirva para expresar mis más sinceras e incondicionales disculpas por las expresiones vertidas”, señala el funcionario al recordar que la frase fue dada en el contexto de una entrevista realizada el pasado 7 de noviembre.

“Nunca tuve el propósito de ofender al prestigioso Colegio que usted representa y al que, por lo demás, pertenezco”, señala.

Chávarry sostuvo que es blanco de una campaña de demolición donde, según señaló, su nombre y su reputación han sido lesionados.

Dijo que ello motivó que recurriera a diversos medios para “aclarar los infundios”.

“En ese contexto cuando se me pregunta sobre una insólita investigación en el Colegio de Abogados de Lima y de la posibilidad de una suspensión por haber negado una reunión inocua en relación a mi elección como fiscal de la Nación, que ya había sido acordada muchísimo antes por la Junta de Fiscales, pretendí graficar, retóricamente, que esa circunstancia común no era cualitativamente suficiente para justificar la investigación. No se utilizó la frase correcta y por eso reitero mis profundas disculpas públicas”, subrayó.

“El Colegio de Abogados de Lima es el foro llamado a irradiar la Constitución y la Ley. Someterse a ellas y a su Estatuto es un imperativo”, finalizó.