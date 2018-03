Fiscal de la Nación decidió no abrir investigación a Martín Vizcarra

El primer aviso lo dio la lideresa de Fuerza Popular. El pasado sábado, Keiko Fujimori, quien ha pedido en reiteradas ocasiones al mandatario Pedro Pablo Kuczynski que renuncie al cargo, manifestó que la denuncia que tenía en sus manos la Fiscalía contra el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra , por el caso Chinchero, había sido archivada.

“Es importante señalar que la denuncia que él (Vizcarra) tenía en el Ministerio Público sobre el proyecto Chinchero, con respecto a su persona, ha sido archivada”, declaró a la prensa. ¿Cómo sabía eso Fujimori? La pregunta surge en un contexto en el que desde el oficialismo han denunciado un complot de la oposición para vacar al jefe de Estado y por eso han emplazado a Vizcarra, su eventual sucesor, a pronunciarse por la situación de Kuczynski. Pero hasta ahora, el también embajador de Perú en Canadá ha optado por el silencio como respuesta.

Perú21 corroboró con fuentes relacionadas al caso que lo dicho por Fujimori es cierto. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó hace una semana la investigación que tenía pendiente Vizcarra desde hace ocho meses.

Fue la Procuraduría Anticorrupción la que, en marzo de 2017, denunció a Vizcarra, quien era titular del Ministerio de Transportes, por colusión, al hallarlo responsable de la suscripción de la adenda aplicada al contrato de ejecución del aeropuerto de Chinchero (Cusco) con el consorcio Kuntur Wasi. Aunque él no la firmó, sino su viceministra de ese entonces, Fiorella Molinelli.

En enero, el área de enriquecimiento ilícito del Ministerio Público, que evaluó la situación del vicepresidente, había recomendado a Sánchez, a través de un informe, que se pronuncie por el archivamiento. Y el funcionario decidió acoger esa sugerencia.

De acuerdo con las fuentes, el fiscal de la Nación argumentó que “no encuentra elementos de prueba suficientes para iniciar una investigación preparatoria” contra Vizcarra. Sin embargo, Sánchez aclaró que eso podría cambiar con el avance de las investigaciones que viene realizando el fiscal José Pérez en el caso principal.

Debido a la investidura de Vizcarra, el fiscal Pérez estaba impedido de indagarlo. Es por eso que, como dispone la ley, cedió el caso al titular del Ministerio Público.

Este diario conoció que, ante los descargos solicitados, el primer vicepresidente llegó a entregar cuatro informes técnicos que avalan la suscripción del contrato. Entre los órganos que respaldaron la decisión, según las fuentes, figuran Ositran y el área de asesoría jurídica del Ministerio de Transportes.

El fiscal Pérez, por su lado, es quien investiga si hubo irregularidades en la aplicación de la adenda, como lo denunció la Contraloría en mayo del año pasado.

El órgano de control indicó en un informe que la variación del contrato genera perjuicios económicos al Estado por más de US$40 millones. Por ello, también denunció a diez funcionarios, entre los que está Molinelli, que hoy preside Essalud.

Aunque el informe de la Contraloría no lo implicaba directamente, Martín Vizcarra renunció al MTC.

Las fuentes hicieron hincapié en que la decisión de Pablo Sánchez no es apelable, pero que tampoco descarta que se cometieron delitos para firmar el acuerdo con Kuntur.

TENGA EN CUENTA



- El presidente del Congreso, Luis Galarreta, ratificó que Martín Vizcarra no tiene proceso abierto en el caso Chinchero e implicó al ex primer ministro, Fernando Zavala, de haber tenido intereses con el proyecto.



- “A mí me queda claro que el caso Chinchero solo implicaba a Zavala. Recordemos que su hermana trabajaba con el consorcio Kuntur; Vizcarra asumió la responsabilidad política con la renuncia”, dijo en Canal N.