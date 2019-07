Fiscal Mori sobre caso gasoducto: "Tenemos cuatro colaboradores y un testigo protegido"

La fiscal Geovana Mori ha asumido el caso Gasoducto del Sur desde mayo pasado. Antes, la investigación estaba a cargo del fiscal José Domingo Pérez. En esta entrevista con Perú21, Mori brinda detalles de los avances de su indagación, que hoy rindió sus primeros frutos con allanamientos a 26 inmuebles, incluyendo la vivienda de la exprimera dama Nadine Heredia.

¿La empresa Odebrecht ha reconocido delitos en el caso Gasoducto?

Claro, eso es en el marco de la colaboración eficaz que se sigue ante el despacho del doctor José Domingo Pérez.

¿Y qué tipo de delitos reconoció la empresa?

Esa es parte de las indagaciones que se realizan en el marco de la colaboración eficaz. Yo tengo la carpeta 12-2017 en la que están comprendidos varios investigados.

¿Se puede saber qué tipo de delitos ha reconocido la empresa?

Esa es información que está dentro de la colaboración eficaz.

¿Por qué la empresa confesó irregularidades recién y no antes?

Jorge Barata, exdirectivo de la compañía, desconoció algún delito para la adjudicación del gasoducto.

El fiscal superior Rafael Vela ya aclaró que existen clásulas en el acuerdo con Odebrecht que fue homologado por el Poder Judicial, entre ellas está la posibilidad de que la empresa acepte delitos en otras obras. En ese marco se da entender que está produciéndose esa situación.

¿Pero en este caso se interpreta que Barata no quiso reconocer delito o no estaba enterado de lo que sucedió con la obra?

Esto es producto de los avances propios de la colaboración eficaz, si se ha establecido esta cláusula abierta es porque es permisible la admisión y apertura de otras obras. Eso puede continuar.

¿Esto no implica, entonces, que la empresa en un primer momento no haya querido colaborar?

No, la colaboración eficaz se produjo con estas cuatro obras (Metro de Lima, Vía Costa Verde, Interoceánica Sur y Vía Evitamiento del Cusco), pero la claúsula abierta permite incorporar más obras.

Entonces, ¿ya podemos decir que en el acuerdo de colaboración se incorpora al gasoducto, y hablamos de cinco proyectos ejecutados por Odebrecht manchados por corrupción?

Eso aún no lo podemos decir, esto es propio del avance y de la información que la compañía se ha comprometido a proporcionar con los 4 mil folios.

¿Cuándo ha reconocido la empresa que incurrió en delitos en el proyecto gasoducto?

Esa información la tiene el fiscal Pérez en el marco de la colaboración.

¿Qué hipótesis se maneja en el caso gasoducto?

-El gasoducto se investiga sobre las irregularidades en la concesión de este proyecto, comprende los años de 2012 a 2014 y las pesquisas también apuntan al interés que tuvo la compañía sobre esta obra.

¿La concesión de la gasoducto sería una retribución del gobierno humalista a Odebrecht por los US$3 millones entregados para financiar la campaña del 2011?

El financiamiento de campaña está a cargo del fiscal Germán Juárez, pero esa es una hipótesis que no podemos descartar. Estamos elaborando nuestra línea de investigación.

Usted dijo esta mañana que existen colaboradores eficaces peruanos.

-Son aspirantes a colaboradores.

¿Son exfuncionarios o empresarios?

Eso es parte de la reserva de la investigación, por estrategia no lo voy a revelar.

¿Pero se puede saber el número de colaboradores?

Son cuatro aspirantes a colaboradores que son peruanos y un testigo protegido. Y seguimos en la búsqueda de más información.

¿Las pruebas contra Nadine Heredia, a quien se imputa el delito de colusión agravada, son contundentes?

Acá aún hay que indagar al comité de seguridad energética y a varias personas que se están involucradas en esta obra.

El exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, no ha sido incluido pero sí al exviceministro de Energía, Luis Ortigas Cúneo. ¿Eso es porque él goza de inmunidad?

Así es, yo no tengo competencia para investigar a altos funcionarios, eso le corresponde a la fiscal de la Nación.

¿Pero Mayorga tendría responsabilidad en la hipótesis que ustedes manejan?

No podría pronunciarme en ese extremo porque eso es materia de investigación en Fiscalía de la Nación.

Pero usted sí puede elevar un informe dando cuenta de alguna irregularidad y hacer recomendaciones.

Claro, si nosotros advertimos otros hechos que son competencia de la fiscal de la Nación mi obligación es informe. Tengo conocimiento de que Mayorga ya está siendo investigado en Fiscalía.

¿Qué viene ahora?

Lo que queremos es terminar con esta investigación preliminar y pasar a la siguiente etapa. Faltan aún declaraciones por recibir, asistencias judiciales por impulsar y también procesar la documentación incautada en estos allanamientos.

El 23 de julio está programado un nuevo viaje a Brasil para interrogar a Jorge Barata. ¿En esta diligencia se le consultará sobre los delitos cometidos en el caso gasoducto?

Tengo entendido que ese interrogatorio será en el marco de la nueva información que está proporcionando la empresa.

Entonces, sí entrarán preguntas sobre el gasoducto.

-Así es.