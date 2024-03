La investigación durará 60 días. A casi dos semanas de que el Ministerio Público anunciara el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte, por el caso Rolex, el fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador dijo en la Comisión de Fiscalización del Congreso que la jefa de Estado no asistió a declarar dos veces al Ministerio Público.

Hernández, quien asistió en representación del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, señaló que Boluarte fue citada a declarar ayer a las 2:30 p.m., y no asistió. Entonces, la volvieron a convocar para hoy a las 9:30 a. m., y tampoco lo hizo.

Debido a ello, Hernández acudió hoy en la mañana a la casa de Boluarte, ubicada en Surquillo, pero precisó que no le abrieron la puerta.

Después, el fiscal acudió a Palacio de Gobierno, y tampoco lo atendieron, refirió ante la comisión parlamentaria.

El representante del Ministerio Público dijo, además, que la investigación, que durará 60 días, parte de la hipótesis de que son tres los relojes marca Rolex que Boluarte tendría en su poder, y que no habría consignado en sus declaraciones juradas como jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ministra de Desarrollo e Inclusión Social y jefa de Estado.

Consultado si el presidente del gobierno regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, será investigado, Mendoza señaló que por el momento está en calidad de testigo.

Esto, porque Oscorima ha aceptado haber comprado relojes Rolex; pero, según él mismo ha declarado, ninguno de ellos le ha sido obsequiado a la mandataria.

INVESTIGACIÓN

El 18 de marzo, el Ministerio Público anunció, a través de sus redes sociales, el comienzo de diligencias preliminares a la jefa de Estado, por el caso Rolex, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de dicha información como funcionaria pública.

Esto se dio debido a que Boluarte no colocó en su declaración jurada, ni como extrabajadora del Reniec ni en su calidad de exministra o jefa de Estado, la tenencia de un costoso reloj marca Rolex, valorizado entre 12 mil y 16 mil dólares.

La investigación estará a cargo del Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por ser la primera mandataria del país y tener derecho del antejuicio.

Después, la Fiscalía precisó que la diligencia preliminar es, en total, por 15 relojes.

El excontralor Fuad Khoury ha asegurado a Perú21 que la jefa de Estado, según la Ley N.° 27482, estaba obligada a consignar en su declaración jurada la posesión de relojes de alta gama en su poder, en especial de aquellos que superan el monto de 2 UIT, que es de S/10,300.

LAS EXPLICACIONES DE LA PRESIDENTA

El último viernes 22, la presidenta dio una conferencia de prensa en la que sostuvo que las explicaciones del caso las daría al Ministerio Público.

“La Fiscalía lo que ha emitido es una notificación luego de la noticia que salió en los medios de comunicación; ya hemos apersonado a nuestra defensa, en cuanto permita la agenda que yo ya tenía programada estaremos asistiendo a la Fiscalía con la verdad como siempre he dicho, no le corro a ella porque la tengo en mi ADN”, dijo entonces.

Dos días después, el domingo 24, se reveló que la presidenta recibió en cuentas mancomunadas, entre 2016 y 2022, 1,1 millón de origen desconocido.

El 15 de marzo, la jefa de Estado, en rueda de prensa, confirmó que usa un reloj Rolex y que es un artículo de antaño.

MOCIÓN DE VACANCIA

En tanto, la vocera de Perú Libre, Margot Palacios, ha anticipado que presentará una moción de vacancia presidencial por el caso Rolex. En caso consiga reunir las 26 firmas y presente la referida moción, esta tendrá que ser admitida en el Pleno. Después, deberá ser colocada en la agenda del Pleno para su votación, y para que obtenga la luz verde requerirá la mayoría simple de los legisladores presentes en la plenaria.

Esta, sin embargo, no es la primera moción de vacancia presidencial que presenta la bancada del lapicito contra la jefa de Estado. El 1 de marzo último, el Pleno no admitió una tercera moción por haber presuntamente vulnerado el artículo 115 de la Constitución, por viajar a Brasil, en agosto pasado, y no haber dejado el cargo a un vicepresidente.

El 18 de octubre del año pasado, debido a que tres congresistas retiraron sus firmas, el Parlamento no agendó para votación la segunda moción de vacancia presidencial, también por viajar al exterior y no contar con un vicepresidente; el mismo argumento que la tercera. La primera moción fue archivada el 3 de abril del año pasado, y fue presentada por permanente incapacidad moral por los muertos de las protestas entre diciembre de 2022 y abril de 2023.

