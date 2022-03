La fiscal suprema de Control Interno, María Sokolich, señaló que las declaraciones dadas por la empresaria Karelim López, según las cuales el fiscal coordinador anticorrupción, Omar Tello, habría dado apoyo a una organización criminal, están en “etapa de acopio de elementos de convicción”.

“No solamente al señor fiscal Tello, sino a todos los fiscales de ese nivel jerárquico hemos abierto investigaciones preliminares y procedimientos disciplinarios, lo que pasa es que cada vez que lo hacemos no vamos a ir a los medios de comunicación, esa no es nuestra función”, aseveró en conferencia de prensa desde la sede de la fiscalía.

“[Sobre las declaraciones de López, se ha abierto alguna investigación contra el señor Tello?] Este es un caso que está en etapa de acopio de elementos de convicción, se trata de algo de reciente data”, refirió.

Karelim López afirmó en su testimonio al Ministerio Público que el fiscal superior Omar Tello habría dado apoyo legal y protección a una supuesta organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, se refirió a un supuesto primo del fiscal.

Por su parte, el fiscal Omar Tello rechazó tajantemente hace unos días las declaraciones de Karelim López y la versión que señala a un supuesto “primo” como nexo con la empresaria. “Esa supuesta vinculación, que con un primo que ni siquiera se dice el nombre, es falso y como tal no va a poder ser corroborado”, agregó.

En otro momento, la fiscal Sokolich señaló que el reportaje difundido ayer por un medio de comunicación, según el cual mantuvo conversaciones irregulares con diferentes fiscales de alto nivel, es completamente falso y que se trata de imágenes manipuladas.

“Nunca he tenido ningún tipo de comunicación por mensaje ni por correo con otros fiscales sobre temas ajenos a mi función, se ha puesto en tela de juicio mi honor para querer intervenir en investigaciones, los medios no deben permitir que sean sorprendidos de esta manera”, refirió.