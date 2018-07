Fiscal Juan Carrasco: “Hinostroza no respetó la ética; no puedo quedarme callado”

Juan Carrasco, el fiscal que investiga a Edwin Oviedo , teme que el juez César Hinostroza –quien preguntó cariñosamente al gerente de Iza Motors, Antonio Camayo, por ‘Edwincito’– haya favorecido al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, acusado de encabezar la red criminal Los Wachiturros de Tumán. Carrasco no se calla nada.

En uno de los audios interceptados, Hinostroza se comunicó por teléfono con Camayo para coordinar el viaje que quería hacer con su esposa a Rusia para ver jugar a la selección peruana. Se le escucha decir que ‘Edwincito’ no le da noticias sobre los boletos. ¿Qué opina?

Estoy indignado y preocupado. Ese audio revela que (Hinostroza) no es una persona desconocida para él (Oviedo). El Código de Ética para el Funcionario Público nos prohíbe asistir a eventos y reuniones donde hay imputados o personas que podrían tener esa condición. No es correcto. Yo no le aceptaría (a Oviedo) ni un vaso de agua ni mucho menos pediría algo. Por ese hecho, ese señor (Hinostroza) debería irse a su casa.

¿Este hecho demostraría que Oviedo ha sido favorecido por algunos magistrados del Poder Judicial?

Con esto de los audios, las cosas van quedando cada vez más claras. No puedo acusarlo directamente porque la justicia tiene que determinar ello, pero no puedo quedarme callado porque soy un hombre de leyes y también sé cómo defenderme. Existe un sistema de corrupción instalado en el Poder Judicial.

El presidente de la FPF es investigado por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita. ¿De qué lo acusa a nivel fiscal?

De ser el cabecilla de la organización criminal Los Wachiturros de Tumán y de ser el autor mediato de las muertes de los dirigentes azucareros Manuel Rimarachín Cascos y Percy Waldemar Farro Witte. Hemos solicitado 26 años de cárcel por cada uno de los homicidios y también prisión preventiva por 12 meses, pero el caso no avanza. La defensa de Oviedo está dilatando el caso.

¿En qué estado está la investigación a Oviedo?

A 16 días de que se realice la audiencia de prisión preventiva contra Oviedo y otros, la jueza de Lima Amanda Magallanes dictó, el 11 de junio pasado, una medida cautelar a favor de Oviedo porque supuestamente se había afectado su derecho de defensa al no señalarle la imputación. Esa medida cautelar se dictó con base en la resolución emitida por la Sala Permanente que integraba Hinostroza junto con otros magistrados, en 2016, porque consideraban que mi pedido no estaba debidamente motivado y que no se le había dado la oportunidad de que se defienda.

¿La resolución que firmó Hinostroza sirvió para que la medida cautelar prospere a favor del empresario?

Si no se hubiera firmado ese documento, no prosperaba la cautelar. Me están prohibiendo que investigue a Oviedo. Es la primera vez que veo una resolución de esta naturaleza. ¿Por qué se presentó la cautelar en Lima? En Chiclayo, donde se suscitaron los hechos, hay seis juzgados civiles.

¿Insinúa que han buscado jueces a su medida?

Al parecer, ya lo consiguieron. Estamos a la espera de que la jueza resuelva el caso. Tenemos más de 135 elementos de convicción. Acá no se trata de ningún invento ni acto abusivo ni arbitrario de parte del fiscal. El Poder Judicial no nos permitió el allanamiento de sus domicilios ni hacer incautaciones. Eso les benefició a ellos.

¿Cree que Oviedo tiene nexos en el Poder Judicial?

Mi tesis es que la red criminal que encabeza Oviedo tiene un aparato político, armado y legal para concretar sus ilícitos con el objetivo de enriquecerse a través de la empresa Agroindustrial Tumán. Con todo este escándalo se confirmaría que este brazo legal sí existe.

¿Qué medidas tomará?

Pediré que la Fiscalía de la Nación investigue si el audio que implica a Oviedo tiene alguna vinculación con la investigación. Hay que esclarecer si le llegó a regalar las entradas a Hinostroza. Esos audios son de abril y justo la resolución a favor de Oviedo sale en junio.