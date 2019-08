Fiscal Juan Carrasco: "A ese juez se le escapan hasta las tortugas"

La investigación de la red criminal Los Wachiturros de Tumán podría congelarse debido a que otro juez asumirá el caso por pedido del encarcelado exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel. Así lo alertó el fiscal contra el Crimen Organizado de Chiclayo, Juan Carrasco, quien no descarta que los integrantes de esta organización se hayan aliado con los legisladores implicados para protegerse mutuamente.

¿Cómo afecta el cambio de juez en el caso Los Temerarios del Crimen?

Es preocupante porque el nuevo juez de Chiclayo (Leonardo Carrillo) no conoce el caso por la complejidad de la investigación. A este juez se le escapan hasta las tortugas, dilata los procesos. En Chiclayo todos lo conocen por congelar las investigaciones y rechazar la mayoría de pedidos del Ministerio Público. Él también tuvo el caso Los Wachiturros de Tumán por un año y en ese tiempo la investigación estuvo congelada. Hay varias diligencias pendientes como próximas condenas a exfuncionarios municipales y empresarios que tendrán que ser reprogramadas. Es una jugada de media cancha en coordinación con algunos congresistas.

¿De qué manera se beneficiarían los implicados?

Los abogados del fiscal David Cornejo y de Wilfredo Becerril (hermano del congresista Héctor Becerril), implicados en la investigación, saben cómo actúa este juez y, por ello, pidieron el cambio de la jueza Cecilia Grandez. Incluso les están pidiendo a los aspirantes a colaboración eficaz que se retracten porque, según ellos, saldrían perjudicados y enviados a la cárcel.

El exalcalde Cornejo se retractó de sus declaraciones contra los congresistas implicados en la red Los Temerarios del Crimen...

En diciembre, David Cornejo echó a los congresistas, luego a fines de julio se retracta y el pasado 20 de agosto sale la resolución (del cambio del juez). Las coincidencias no existen. Cornejo quiere que lo saquen de la cárcel a través de diversos mecanismos legales. Por ello, mi teoría es que busca aliarse con los congresistas involucrados y otros para que lo ayuden. No olvidemos cómo operaban los de la red de Los Cuellos Blancos.

¿Este cambio de versión afecta su pesquisa y la del fiscal Ramiro Gonzales, que investiga a legisladores?

La investigación del fiscal Ramiro y la mía están relacionadas porque se trata de la misma red criminal. Él investiga a los congresistas en cuestión y yo a los exfuncionarios de la Municipalidad de Chiclayo y a los empresarios. Ahora, tenemos suficientes elementos de prueba contra ellos que no solo se basan en los dichos de los colaboradores eficaces, sino en documentación.

Becerril lo ha querellado a usted por difamación...

Me estoy asfixiando porque me atacan de todos lados: nos denuncian, me quejan ante Control Interno, hasta me acusan de encabezar una organización criminal. No encuentro el apoyo que necesita mi equipo para avanzar. Supuestamente, la fiscal superior de Lambayeque Carmen Miranda tiene que respaldarnos en las investigaciones y requerimientos que presentamos, pero se mantiene al margen y no asiste a las diligencias.

¿Y no pueden apelar para que el caso retorne a la jueza Cecilia Grandez?

Le corresponde a la fiscal superior Carmen Miranda presentar una casación. Ya hicimos el requerimiento.

¿Sigue siendo víctima de reglaje?

No, pero los colaboradores tienen miedo porque han sido víctimas de amenazas. En una de las diligencias fiscales, Becerril amenazó al abogado de la empresaria Mirtha Gonzales (quien lo acusó de pagarle un soborno de S/74 mil para la compra de porcelanato).

Tenga en cuenta:

-Los congresistas implicados en la red Los Temerarios del Crimen son Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Apra), Clemente Flores (PpK) y César Vásquez (APP), además del exministro de Vivienda Carlos Bruce.

-En reiteradas ocasiones, los citados legisladores negaron las imputaciones.

-Carrasco también está a cargo del caso Los Wachiturros de Tumán. También investigó a la organización Los Limpios de la Corrupción.