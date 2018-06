Un tenso momento se vivió en la comisión Madre Mía cuando el presidente de dicho grupo, Héctor Becerril (Fuerza Popular) y el fiscal invitado José Pérez se enfrentaron en una sesión realizada hoy.

El representante del Ministerio Público llegó al Congreso con la finalidad de responder por las investigaciones que se hicieron en la presunta compra de testigos en el proceso contra Ollanta Humala .

Este desencuentro entre ambos se generó a raíz de un video publicado por Perú21 en el que se demuestra esta presunta compra para que Jorge Ávila cambie su versión en el proceso.

"El fiscal superior que conocía el caso (Madre Mía) me hizo conocer que el video de Perú21 había sido admitido por la Segunda Sala Penal Liquidadora y dispongo que no puedo entorpecer la garantía de la independencia judicial y no puedo abocarme indebidamente a una causa seguida por la magistratura", manifestó José Pérez .

Asimismo, expresó sentirse afectado con los comentarios del representante de Fuerza Popular. "Este es un caso claro de garantía de la independencia judicial, de evitar que un poder del Estado interfiera, se entrometa, intimide, avasalle a otro poder del Estado", dijo.

No obstante, su respuesta no convenció al fujimorista, quien lo calificó de "obstruccionista" y consideró que José Pérez no quería responder a las interrogantes de los miembros de la sesión.

"Acá nadie está intimidándolo, ni avasallándolo, simplemente son preguntas que se le hacen, y como usted no las quiere responder obviamente se deja constancia de que usted no responde a las preguntas que se le han manfiestado", dijo Becerril .

Cabe precisar que José Pérez es fiscal de lavado de activos que investiga a Keiko Fujimori y los aportes de campaña de Fuerza Popular.