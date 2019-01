Fiscal José Domingo Pérez realiza diligencia en sede de empresa Telefónica

El fiscal José Domingo Pérez se encuentra en estos momentos en la sede de la empresa Telefónica ubicada en La Victoria, lugar al que llegó para requerir información sobre llamadas telefónicas en el caso que implica a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Fuentes del Ministerio Público informaron a Perú21 que la diligencia consiste en una exhibición de documentos. Se supo que la compañía está colaborando con la presentación de los mismos.

Ayer se conoció que Silvana Castagnola, analista de Telefónica, afirmó que dicha empresa le negó un requerimiento de información de tráfico de llamadas al fiscal Pérez relacionada a la investigación que se le sigue a Fujimori.

Castagnola reveló, en un reportaje difundido por el dominical Punto Final, que -por orden de sus jefes- respondió que la información no estaba disponible, pese a que ni siquiera se hizo el intento de buscarla.

"Sí, yo atendí la solicitud de información del caso de la señora Keiko Fujimori (en abril de 2018), y en ese caso yo he respondido indicando que no hay información de tráfico de llamadas para el período requerido sin siquiera haber hecho la búsqueda de información, me limité a poner el párrafo que la empresa me obliga a poner, que si el período supera los tres años, no tenemos la información, pero no se buscó", comentó.

"Luego, el fiscal Pérez insiste en que se le envíe el tráfico de llamadas y se le vuelve a responder que no tenemos la información. Yo misma respondo la carta y sin hacer la búsqueda y que hicimos una búsqueda especial por ser un caso sensible, pero en verdad no se busca la información", agregó.

A Keiko Fujimori, quien cumple una orden de prisión preventiva por 36 meses, se le investiga por el delito de lavado de activos. Según el Ministerio Público, recibió aportes irregulares para financiar sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Telefónica respondió a la denuncia de su funcionaria y aseguró que no se ha borrado ninguna información. Asimismo, informó que está comprometida con las autoridades "para continuar brindando la información necesaria para el esclarecimiento de cualquier investigación, actuando con irrestricto respeto de la ley y de manera absolutamente transparente".