El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, manifestó que la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se encuentra firme debido a que su defensa legal no presentó un recurso de apelación dentro de los plazos de ley.

“El plazo para apelar la prisión preventiva de 15 meses que se ha impuesto contra Keiko Fujimori venció el viernes (31 de enero). Su defensa no ha interpuesto recurso de apelacíon, por lo tanto, está conforme. Por lo tanto, la prisión preventiva ha quedado consentida", sostuvo Pérez tras culminar la diligencia de allanamiento que se hizo en la sede de Fuerza Popular en el Centro de Lima.

Asimismo, subrayó que, en el supuesto de que el recurso sea presentado fuerza del plazo, este no procedería dado que “el plazo ya venció”.

“Vamos a ser cautelosos porque confiamos en que la instancia judicial hará respetar la ley la cual establece que el pazo para apelar es de tres días”, expresó.

Tras ello, a través de Twitter, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza acusó a Pérez de mentir y aseguró que sí presentó el recurso de apelación dentro del plazo, “pese a que resolución (que dicta prisón preventiva) no se leyó completamente y no nos ha sido notificada, ¡porque no la han terminado de revisar ni firmar!".

La obsesión de José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular no tiene límites. Ahora quiere negarle su derecho fundamental a una apelación. Es obvio que tiene mucho miedo a que su show no sirva en instancias superiores. — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) February 4, 2020

Loza incluyó el escrito de apelación que tiene como fecha de recepción el lunes 3 de febrero.

“Entiendo que un fiscal haga su trabajo, pero querer bloquear una apelación supera todo límite. Basta de shows mediáticos. Solo exigimos respeto al Debido Proceso”.