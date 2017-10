Fiscal que investiga caso Fujimori y Chinchero denunció extraña intervención policial

El último sábado, el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga casos de presunto lavado de activos como el de Kuntur Wasi (Chinchero) y el de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, se acercó a la comisaría Orrantia del Mar (San Isidro) para denunciar una extraña intervención policial del que fue objeto ese mismo día por la mañana.

En su denuncia, a la que Perú21 tuvo acceso, Pérez relata que, al promediar las 10:48 a.m., en el cruce de las avenidas Javier Prado con Juan de Aliaga (San Isidro), un agente policial, a quien identifica como "suboficial Guevara", le pide que se detenga.

"Señor José Domingo Pérez, estaciónese", le dijo el suboficial Guevara, de acuerdo a la denuncia. Luego, el policía le pidió sus "papeles" al fiscal. "Le indiqué que me señalara el motivo de la intervención y me dijo que era por fines de identificación, lo cual me extrañó porque ya sabía mi identidad", indica Pérez.

El magistrado también le solicitó al policía que le diga la presunta falta de tránsito cometida, pero no tuvo respuesta. Momentos después, el suboficial Guevara optó por retirarse. Entonces, Pérez decidió informar sobre este hecho a la fiscal adjunta de la coordinación de lavado de activos, Kelly Tarazona, quien le indicó que interponga la denuncia y así lo hizo por "abuso de autoridad y seguimiento indebido policial".

El Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter, indicó que ha solicitado resguardo policial para el fiscal Pérez