Fiscal acude a sede de empresa Claro para pedir registro de llamadas por caso de Pedro Chávarry

El fiscal Reynaldo Abia llegó esta mañana a la sede de la empresa Claro, ubicada en La Victoria, para exigir el registro de llamadas del celular de Rosa Venegas, ex asesora del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público explicaron que la diligencia es una exhibición de documentos, en la cual la compañía deberá entregar la información que se le pida.

La razón por la que Abia decidió tomar esta medida es porque Claro no habría entregado el registro de llamadas entrantes y salientes del celular de Venegas de los días 4, 5, 6 y 7 de enero del 2019.

El 5 de enero, como se sabe, se realizó el ilegal deslacrado a las oficinas del piso 9 de la Fiscalía, una operación que -según Venegas- fue ordenada por Chávarry.

Rosa Venegas también se encuentra presente en la diligencia. (César Campos/GEC)

Las fuentes indicaron que Venegas pidió a Claro el registro de llamadas de noviembre de 2018 a enero de 2019. Si bien la compañía de telecomunicaciones entregó los datos, alegó que solo detectó llamadas hasta el 3 de enero.

No obstante, la ex asesora solicitó similar información pero por los números de celulares de sus hijos, y en esos reportes figuraban llamadas hechas el 5 de enero al celular de la ex funcionaria. Por eso, el fiscal cree que la compañía no ha entregado toda la información pedida.

Como lo ha informado este diario, Venegas ha señalado en sus manifestaciones al fiscal Abia que entre el 4 y 7 de enero recibió llamadas del personal de confianza de Pedro Chávarry para hacer coordinaciones en torno a la irregular intervención de las oficinas.

El último martes, la ex asesora declaró nuevamente ante la Fiscalía y aseguró que "todo estaba calculado para la intervención" de las oficinas que habían sido lacradas por el fiscal José Domingo Pérez.