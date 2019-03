Fiscal Gálvez vinculado a 'Los Cuellos Blancos' verá casos de magistrados claves

El fiscal supremo Tomás Gálvez, vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto, y su adjunto Alonso Peña Cabrera, ambos hombres de confianza de Pedro Chávarry, han tomado poder en el Ministerio Público. Una resolución firmada por la fiscal de la Nación,Zoraida Ávalo s, puso en sus manos las investigaciones contra fiscales comoSandra Castro , quien investiga precisamente a la mafia que tomó por asalto las instituciones de justicia del país.



La resolución fiscal 424-2019, del pasado 4 de marzo, publicada en el diario El Peruano, precisa que el fiscal supremo Jesús Fernández se hará cargo de las denuncias contra jueces y fiscales supremos investigados por corrupción. Mientras que el despacho de Gálvez estará a cargo de las denuncias por abuso de autoridad, prevaricato y otros delitos contra jueces y fiscales.



En este escenario, a Tomás Gálvez le corresponde evaluar la denuncia que realizó Chávarry contra la fiscal Sandra Castro. Ella acudió el pasado 8 de enero hasta su domicilio en La Molina para realizar una diligencia de corroboración junto con un colaborador eficaz. Chávarry la denunció por abuso de autoridad y prevaricato.

La fiscal superior anticorrupción del Callao, Yanet Vizcarra, archivó la denuncia contra Castro porque consideraba que no tenían asidero legal. Sin embargo, Chávarry apeló y, ahora, le corresponderá a Tomás Gálvez resolver dicha apelación.



Debido a los cuestionamientos contra Gálvez, fuentes de Perú21 informaron que el fiscal Fernández intentará evitar que la investigación a Castro caiga en manos de Gálvez. Para los fiscales a cargo de investigar a Los Cuellos Blancos, Gálvez debería inhibirse de asumir la pesquisa.



Fiscal Sandra Castro (USI). Fiscal Sandra Castro, integrante del equipo que investiga a la red Los Cuellos Blancos. (USI). USI

Como se recuerda, en un informe enviado al fiscal Pablo Sánchez, la fiscal Castro indica que Chávarry, junto con otros 11 altos funcionarios —como jueces y fiscales supremos y ex integrantes del CNM—, fueron señalados como parte de la red. Gálvez figura en esa lista.



CONTRA EL EQUIPO ESPECIAL

Tomás Gálvez también podría estar a cargo de las investigaciones al fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, y del juez Richard Concepción Carhuancho. Ellos también fueron denunciados por Chávarry por abuso de autoridad después de allanar las oficinas lacradas de su asesor en enero.



La fiscal superior Escarleth Laura abrió investigación preliminar. Si esta se archiva, la apelación, por competencia de funciones, iría al despacho de Tomás Gálvez, en el cual ahora trabaja también Peña Cabrera.



Tras dirigir la unidad de cooperación internacional, Peña Cabrera fue asignado a la oficina de Gálvez a pedido de este y con el visto bueno de Zoraida Ávalos, que aceptó el cambio. En en el equipo especial Lava Jato hay malestar por esta situación. “Estamos muy incómodos con esta decisión”, dijeron a Perú21.

DESCARGO DE GÁLVEZ

* En declaraciones a Perú21, Gálvez negó pertenecer a la red Los Cuellos Blancos. Asegura que otros fiscales quieren desprestigiarlo. “Yo he sido el que más ha luchado contra la corrupción”, dijo. Añadió que la denuncia de Chávarry contra Castro aún no llega a su despacho.



* Gálvez es protagonista de varios audios de la vergüenza, por los cuales se le ha abierto investigación. En uno de ellos, del 16 de abril de 2018, llamó al ex juez Hinostroza para que apoyara a un fiscal con un favor personal.