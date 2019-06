Fiscal Pérez dice que sugerir que está "despachando con el presidente" es "ofender" al Ministerio Público

El fiscal José Domingo Pérez , integrante del equipo especial del caso Lava Jato, descartó tener algún tipo de relación con el presidente Martín Vizcarra y consideró que sugerir que despacha con el jefe del Estado es una ofensa al Ministerio Público.

"Están tratando de sembrar como verdad un hecho falso [que somos 'operadores políticos' del presidente Vizcarra], que un fiscal puede estar despachando con el presidente de la República es ofender la institución que represento que es el Ministerio Público", sostuvo en diálogo con el portal web "El Búho".

Como se recuerda, en los últimos meses diversos legisladores de Fuerza Popular y del Partido Aprista, así como el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, han sugerido que Pérez Gómez tendría alguna relación con el jefe del Estado por la investigación del 'Moqueguazo' en el que el mandatario tuvo participación.

En esa línea, el fiscal aseguró que el Jefe del Estado fue gobernador regional de Moquegua cuando él ya no se encontraba en dicha jurisdicción y dijo no conocerlo, puesto que Vizcarra no ocupaba ningún cargo público durante su periodo en la región.

"Todo el tiempo que estuve en Moquegua, Vizcarra fue decano del Colegio de Ingenieros y no tuvo un cargo público", remarcó.

PRISIONES PREVENTIVAS



En otro momento, José Domingo Pérez aseguró que todas las prisiones preventivas que ha solicitado en los casos a su cargo han sido justificadas y precisó que fue el propio Parlamento el que alargó la duración de estas medidas privativas de la libertad.

"El fiscal no es el legislador, el juez no es el legislador. Quien dio la normatividad agravando el plazo de la prisión preventiva a 36 meses fueron los legisladores, las personas que están en el Congreso", señaló.

Finalmente, al ser consultado al respecto aseguró que no se arrepiente de ser fiscal, puesto que funge de representante de la sociedad agraviada que no tolera la impunidad.

"Si hubiera un arrepentimiento de mi parte [por ser fiscal] no llegaría hasta donde en este momento me encuentro, trabajando bastantes horas, sin horas de descanso. Podemos ser objeto de hostigamiento dentro de la institución. No voy a ser indiferente al crimen, no voy a ser indiferente frente a la víctima, soy el representante de la sociedad agraviada", manifestó.

"Lo que pasa es que en delitos de corrupción de funcionarios el agraviado es abstracto, es la procuraduría, pero no nos damos cuenta que los agraviados son la sociedad. Todos estamos afectados, porque nuestros derechos están siendo vulnerados", agregó.