Fiscal Domingo Pérez en Curitiba: “Yo no puedo responderle directamente al presidente Vizcarra”

El fiscal provincial José Domingo Pérez llegó a Curitiba (Brasil) este lunes para cumplir con las diligencias programadas dentro del marco de la colaboración eficaz con la empresa Odebrecht y otros ejecutivos.

En declaraciones exclusivas con Perú21, José Domingo Pérez explicó que "es falso" decir que le respondió al presidente Martín Vizcarra tras cuestionar el uso "excepcional de la medida de prisión preventiva para todos los caso".

▶ Suspenden interrogatorio a Leo Pinheiro, ex jefe de OAS, por retraso de su abogado

"Yo no puedo encarar a ninguna autoridad que no me corresponde, no soy competente. A mí un periodista me hizo la pregunta sobre qué opinaba respecto a lo que dijo el presidente de la República respecto a que debería reflexionarse respecto a la prisión preventiva y lo único que dije fue que es una respuesta política", señaló a Perú21.

El fiscal provincial José Domingo Pérez llegó a Curitiba y habló sobre las expectativas de las declaraciones de Jorge Barata. (Oscar Quispe - Perú21)

EXPECTATIVAS POSITIVAS

Respecto a las declaraciones del ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, Domingo Pérez afirmó que tiene "expectativas positivas" y que esperarán el término de las jornadas fiscales prolongandas hasta el viernes.

Al ser consultado sobre un posible silencio de Barata tras el suicidio d eAlan García, el fiscal respondió: "No nos pongamos en situaciones que todavía no se han dado y una vez que se den evaluaremos los resultados. Entendemos que hay expectativas que la persona va a declarar de acuerdo a los hechos tal y como han asumido el y los demás empresarios de la empresa Odebrehct".