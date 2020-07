La investigación a Pedro Cateriano, por la compra de 24 helicópteros rusos durante la era Ollanta Humala, aún continúa abierta en el despacho de la fiscal de la Nación (FN), Zoraida Ávalos.

Ayer, fuentes de la Fiscalía de la Nación confirmaron a Perú21 que el caso no ha sido archivado y aún está en curso.

En abril de 2019, la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima le informó a la fiscal de la Nación que había un expediente sobre la participación de Cateriano en el proceso de compra de equipamiento para el Ejército, y que tenía que ser investigado por Ávalos.

Desde entonces, el caso está en el despacho de la FN. En Anticorrupción se continúa la pesquisa a los oficiales del Ejército que participaron en la sospechosa adquisición.

EL CASO

En 2015, llegaron al Perú 24 helicópteros rusos modelo MI-17 1SHP comprados desde la Aviación del Ejército con el aval de Humala y Cateriano. Cada nave a un costo de US$22 millones.

El primer cuestionamiento saltó a la luz porque tan solo cuatro años antes se había comprado una versión parecida de este helicóptero y se pagó US$12 millones, US$10 millones menos que con Cateriano. La única variante era la actualización en una parte del sistema del motor.

Solo habían pasado 150 horas de vuelo desde que llegaron al país y 10 helicópteros MI-171SHP presentaron fallas, según fuentes del Ejército.

En enero de 2018, este diario tuvo acceso a un reporte del Ministerio de Defensa que documentaba que 16 helicópteros MI - 17 1SHP se encontraban inoperativos.

Cateriano se desempeñó como ministro de Defensa desde julio de 2012 hasta abril de 2015.

Por la noche de ayer, en RPP, Cateriano dijo que “esa adquisición ha sido auditada por la Contraloría y no encontró acto ilícito”. El tono conciliador y diplomático con el que se mostró en la puerta del Congreso se le acabó después de la pregunta del periodista Jaime Chincha sobre la investigación por los helicópteros rusos: “Todos los casos en los cuales fui acusado por el fujiaprismo, la Fiscalía los ha archivado. Yo no he recibido coimas; ni Becerril ni Mulder ni Luciana León han podido encontrar algo”.

Cateriano continuó, claramente mortificado, diciendo: “A diferencia de otros, no voy a correr a una embajada. En estos cuatro años de persecución política del fujiaprismo he dado la cara”.

Sobre la pesquisa en el despacho de Zoraida Ávalos señaló: “No voy a darle indicaciones a la Fiscalía, confío en que se administrará justicia con criterios jurídicos y no con el criterio del fujiaprismo”.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Cifra se eleva a 341,586 casos confirmados y 12,615 fallecidos por COVID-19

TE PUEDE INTERESAR