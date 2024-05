La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales presentó esta tarde la denuncia constitucional contra el legislador por Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi ante el Congreso de la República.

El parlamentario es denunciado como presunto autor del delito de concusión en grado de tentativa en agravio del Estado al haber presuntamente recortado los sueldos de sus trabajadores.

Según se informó en el 2023, a través del programa periodístico Cuarto Poder, Flores Ancachi habría abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas, que presidió en el periodo 2022 -23, para que le entreguen parte de sus remuneraciones.

El legislador, quien también es indicado por el Ministerio Público como integrante del denominado grupo ‘Los Niños’, afín al golpista Pedro Castillo, presionaba a sus trabajadores a entregarles el 10% de sus salarios y la mitad de todos los bonos que recibían.

En audios que fueron grabados en enero de 2023 y que fueron oportunamente difundidos, se le escucha decir al parlamentario. “Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, señaló entonces.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Mariátegui: "Es un gobierno frágil. La mujer es tan torpe"