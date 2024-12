Fiscal de la Nación formaliza investigación contra José Domingo Pérez por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, formalizó investigación preparatoria contra el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, por un supuesto desbalance de S/ 65.362. Así lo confirmó al programa 'Punto Final'.

Espinoza afirmó que tras los resultados de la pericia, se decidió pasar a la siguiente etapa donde se va a recabar más información del caso.

“En principio, el Ministerio Público solo tiene que basarse en elementos objetivos. Y de lo que hemos encontrado en dicha carpeta, es que hay una pericia. La fase preliminar es para recabar diligencias urgencias, necesarias, inaplazables. En realidad, lo que no queremos es que se siga distorsionando la investigación preliminar. Y, como ya tenemos una pericia que arroja un presunto desbalance, estamos pasando a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria. No es acusación”, explicó al citado programa.

José Domingo Pérez no será suspendido del cargo o retirado de los casos que tiene.

El fiscal superior Reggis Chávez, que investiga a Pérez, puede solicitar en su contra medidas limitativas y de coerción, o su suspensión.

La compra de una camioneta Volvo (US$ 46,000) se adquirió con la venta de autos de Pérez y de su esposa (US$ 28,000 en total) y de ahorros mancomunados (US$ 18,000). Según Espinoza, en esta cuenta Pérez participó con US$ 4,500, por lo que se desprende que la esposa del fiscal debe probar el origen de los otros US$ 13,5

El fiscal del equipo Lava Jato ha rechazado los cargos.

De hecho, en septiembre, solicitó al Ministerio Público el archivo del caso argumentando que se trataba de una campaña de acoso judicial, estigmatización y hostigamiento debido a su trabajo en el caso Lava Jato.

NO SE BLINDARÁ A NADIE

"Vamos a cautelar tanto los sesgos al interior del Ministerio Público como al exterior...si trabajan bien los fiscales se mantendrán", afirmó, tras reiterar que no se va a blindar a nadie.

"Corrupto al que se encuentren elementos, pruebas, será llevados a juicio.... y yo me voy a encargar de eso", aseveró.

