Fiscal de la Nación: "El Ministerio Público no se encuentra enfrentado con ningún poder del Estado"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró este jueves que su institución no se encuentra enfrentada con ningún poder del Estado ni con sus respectivos titulares.

"El Ministerio Público no se encuentra enfrentado con ningún poder del Estado y menos aún con sus funcionarios, con las cabezas de estos poderes. (...) Recalco el tema de la unidad para seguir trabajando en nuestras respectivas funciones", dijo en entrevista con RPP.

Este pronunciamiento se da un día después de que la titular del Ministerio Público cuestionara el proyecto de Ley sobre extinción de dominio que busca aprobarse en el Legislativo: "En el Congreso se quiere aprobar un proyecto de Ley que apunta a que retrocedamos en nuestra misión de investigar y perseguir el delito. Quieren limitar la ley de extinción de dominio".

La fiscal de la Nación aseguró hoy que su mensaje se debió a que creyó "pertinente comunicar a la sociedad para llamar a la reflexión y a una discrepancia alturada", afirmó.

"Cuando se discute un proyecto de ley no solamente es un tema técnico, también involucra a toda la ciudadanía. Porque los efectos de cualquier ley que se promulgue va a recaer sobre una efectiva lucha contra la criminalidad organizada", aseguró.

La titular de la Fiscalía indicó que "lamentablemente hay medios y personas que se empeñan en hablar de guerra": "Yo le deseo lo mejor al gobierno, a los ministros, a los congresistas. Pero en temas tan delicados como este no podemos mantener silencio".

Cuestiona ley de extinción de dominio

Delia Espinoza advirtió de los presuntos efectos adversos que existirían si el Congreso aprueba el proyecto de Ley de extinción de dominio. "Haría prescribir a los cinco años estos procesos. No más se va a poder perseguir el dinero y patrimonio bienes mal habidos", dijo.

En ese sentido, alertó que se verían afectados 5,500 procedimientos de extinción de dominio.

La fiscal de la Nación precisó que el proyecto de Ley tiene "dos graves situaciones". La primera, indicó, es que establece que solo se puede aplicar la extinción de dominio "luego de una sentencia firme". "Si se espera hasta una sentencia, todo ese camino largo va a permitir que los bienes mal habidos sean ocultados, desaparecidos prácticamente", señaló.

La magistrada cuestionó que se establezca la prescripción a los cinco años, dado que "los procesos toman tiempo porque es alta criminalidad".

Niega que se haya cometido abusos

La jefa del Ministerio Público negó que se haya cometido abusos utilizando la figura de la extinción de domino, a pesar de que en la entrevista se le indicó que inmuebles incautados por el Estado han sido vandalizados.

"No se ha demostrado que realmente esté perjudicando a las personas de bien, a las personas honestas", afirmó.

En cuanto a los casos donde los inmuebles no han sido cuidados adecuadamente por el Estado, Espinoza minimizó los hechos y culpó al Ministerio de Justicia.

"Cuando se incauta y pasa al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), que es un programa del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público no tiene responsabilidad de conservar, darle mantenimiento o de limpiar la casa", dijo.

"Si no se está dando el cuidado respectivo eso es responsabilidad del Ministerio de Justicia", agregó.

Denuncia de Santiváñez

La fiscal de la Nación se pronunció sobre la denuncia en su contra interpuesta por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por supuestamente haber revelado información de la investigación en su contra.

Ante ello, Espinoza indicó que no podía hablar del caso debido a que "está en un debido procedimiento de investigación preliminar penal". No obstante, refirió que "mientras ningún juez diga que esta investigación es irregular, nosotros vamos a continuar".

"Las denuncias que pueda presentar el señor, es su derecho, se evaluará. Todavía no se me notifica nada, pero la haremos valer porque no se ha vulnerado nada. (...) Está en la providencia, que lo demuestre [que reveló información]. Nosotros no sometemos siempre a cualquier investigación, pero que no se desvié el procedimiento regular", señaló.

"Estamos absolutamente tranquilos y seguros de que no va a haber ninguna consecuencia porque hemos seguido escrupulosamente el debido proceso y derecho del investigado", finalizó.

