Fiscal brasileño Orlando Martello: “Jorge Barata deberá hablar de todo”

Habrá un antes y un después en la política peruana tras la declaración que Jorge Barata, el ex mandamás de Odebrecht en Perú, brindará al equipo Lava Jato. Barata deberá ampliar y esclarecer los testimonios que brindaron los colaboradores brasileños a las autoridades peruanas. Sin embargo, algunas voces temen que omita información sobre el ex presidente Alan García debido a la amistad que cultivaron en nuestro país. Vía telefónica, Orlando Martello, de la Fuerza de Tarea de Lava Jato y quien estará a cargo del interrogatorio, nos indica la importancia y los riesgos que Barata afrontaría si es que no dice todo lo que sabe.



Barata brindará su testimonio del 22 al 26 de abril en Curitiba ante el equipo Lava Jato. ¿Cuán importante será su declaración?

-Es fundamental, es una pieza clave porque tuvo contacto con las autoridades y empresarios del más alto nivel. Serán cuatro días de interrogatorio a pedido de la Fiscalía debido a que hay diversas investigaciones y estas diligencias se tienen que realizar por separado.

Es importante que esclarezca las declaraciones que brindaron los colaboradores brasileños ante las autoridades peruanas.



Usted que ha estado a cargo de los interrogatorios, ¿cómo define la actitud de los colaboradores? ¿Ve un ánimo de colaboración o solo buscan beneficiarse?

-Mi impresión es que han hablado de acuerdo a lo que sabían. Aparentemente, han brindado la información requerida. Pero todo lo dicho por los colaboradores debe ser corroborado para confirmar lo que han declarado. Lo que siempre digo es que la palabra de un colaborador solo es un punto de partida. Las autoridades peruanas tienen que desarrollar su propia línea de investigación.



Estos personajes que han declarado han reconocido que estuvieron inmersos en actos de corrupción en complicidad con los funcionarios peruanos, quienes habrían recibido sobornos de Odebrecht a cambio de obras. Ahora, ¿cómo confiar en ellos?

-Con base en sus testimonios. Barata tiene que dar su declaración y se corroborará la veracidad de sus dichos. Además, tiene que dar detalles de las declaraciones e indicar si hay más personas involucradas.



Al ser consultado sobre los detalles de los presuntos ilícitos que cometieron los ex presidentes Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, así como otros ex funcionarios y empresarios, la mayoría de colaboradores brasileños dijeron que el ex mandamás de Odebrecht en el Perú sabe los detalles de los presuntos sobornos...

-Sí, porque él ultimaba los detalles (para el presunto pago de coimas). Barata era el último contacto.



Marcos de Queiroz Grillo, ex operador de la Caja 2 de Odebrecht, dijo ante el equipo Lava Jato que el contrato por la conferencia que ofreció Alan García a los brasileños ‘fue ficticio’. Algunas voces consideran que Barata podría omitir información debido a la gran amistad que tiene con el ex mandatario...

-Por la prensa sé que había una amistad entre ambos, pero no sé a qué grado. Lo que sí puedo decir es que los colaboradores tienen que sopesar esto (sus declaraciones) antes de firmar un acuerdo. Una vez que firmen el acuerdo, tienen que hablar hasta de sus hijos, padres, madres o amigos. Están obligados a responder sobre los hechos ilícitos en los que están involucrados. Tienen que asumir su responsabilidad. Omitir o mentir podría tener un castigo por eso. Sé que todos los colaboradores están dispuestos a colaborar con las autoridades peruanas.



¿A qué tipo de sanción se refiere?

-Repito. Ellos no pueden mentir ni omitir; si lo hacen, pueden ser procesados. No es una buena estrategia. Si se consigue una prueba de que está omitiendo información, tendrá que responder por sus actos. A través de otras fuentes de información se puede determinar si mintieron. Tenemos algunos casos donde se omitió y, por ello, pedimos que sean juzgados como si no hubiera existido el acuerdo. Pueden perder sus derechos como colaborador.



¿Se entregó la documentación requerida por el equipo Lava Jato que corrobore lo dicho por los colaboradores brasileños?

-Sé que están colaborando. No sé con precisión qué tipo de información están entregando porque ahora que ya se firmó el acuerdo entre las autoridades peruanas y Odebrecht, la empresa ya puede entregar la información directamente.



Entre la información que se entregará se incluye la de los sistemas My Web Day y Drousys (softwares corporativos en los que se solicitaban, procesaban y controlaban los pagos de coimas) del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que se conocía como la Caja 2...

-La empresa tiene la obligación de consultar en esos sistemas y entregarlos a las autoridades peruanas, pero no sé si serán todos los detalles. Técnicamente no hay problema.



El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió que cuando un caso de corrupción tiene al mismo tiempo denuncias por fraudes en campañas políticas, la competencia será de la justicia electoral y no de los tribunales de justicia comunes. ¿De qué manera afectará esto a las investigaciones peruanas?

-No habrá ninguna consecuencia en el Perú. Esta medida está basada en la Constitución de Brasil. No altera los casos que tienen en su país.

*Una vez que culmine el interrogatorio a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, se empezará a gestionar con las autoridades de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía la entrega de los audios y videos. Luego se enviará al Perú.



*El equipo Lava Jato de la Fiscalía está dirigido por el fiscal Rafael Vela, quien estará a cargo del interrogatorio a Barata que se realizará en Curitiba. En representación de la Procuraduría Ad Hoc, viajará la abogada Silvana Carrión para velar por los intereses del Estado.