Fiscal antiterrorismo que pidió informe a José Pérez no escuchó sus polémicas declaraciones

Ayer, el mismo día que el Congreso acordó citar al fiscal José Domingo Pérez, desde el Ministerio Público se pidió un informe con carácter de "muy urgente" al también miembro del equipo especial del caso Lava Jato en el que explique las razones por las que se refirió a "guerrillas" en un discurso sobre la lucha contra el terrorismo en el país.

Luis Landa, fiscal superior antiterrorismo, fue quien requirió al fiscal provincial Pérez un reporte "detallado respecto a sus declaraciones vertidas en torno a las organizaciones terroristas Sendero Luminosos y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)". Landa se refería al discurso que brindó este último en un encuentro anticorrupción realizado en México, el viernes pasado.

Perú21 se comunicó con Luis Landa para conocer las razones por las que decidió hacer este requerimiento a José Pérez. Y grande fue la sorpresa cuando el fiscal antiterrorismo -el mismo que acusó por delitos de lesa humanidad al ex ministro Daniel Urresti por el caso Bustíos- reconoció que no había escuchado la manifestación de Pérez previo a remitir la notificación.

"Todavía no he escuchado nada, solo he leído en las redes (sociales) que él ha declarado sobre guerrillas", sostuvo.

" Lo único que he visto son las redes y lo que él ha mencionado, algo he leído que él habló de guerrillas, eso es lo que me llama la atención, hay que ver en qué contexto lo ha dicho, para que declare sobre un tema que no es de su especialidad supongo es porque un periodista acucioso le preguntó sobre eso", insistió en diálogo con este diario.

Ningún periodista le había consultado sobre este tema a Pérez para que lo aborde. Fue él mismo quien hizo referencia, y de manera espontánea, a la lucha antiterrorista en su presentación en México.

Landa aseguró que actuó de oficio y no por pedido del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Asimismo, sostuvo que no busca entorpecer las diligencias de Pérez, quien esta semana la tiene muy cargada.

Mañana, por ejemplo, deberá acudir a la audiencia de apelación de Keiko Fujimori. Fujimori, quien estará detenida de manera preliminar hasta el viernes, busca que se revoque esa medida. Según trascendió, José Pérez también pedirá la prisión preventiva de la lideresa fujimorista; si es así, debería suceder antes de que se cumpla el plazo de detención.

Además, Pérez ha liderado las últimas detenciones a miembros de Fuerza Popular y ahora le toca analizar el material que ha incautado en los allanamientos de ayer.

El fiscal superior Luis Landa dijo que si bien no le puso plazo a Pérez para que entregue el informe, este debería entregarlo antes de su presentación en la Comisión de Defensa del Parlamento que está programada para este jueves.