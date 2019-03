Fiscal afirma que los congresistas direccionaban obras y partían coima

El fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco, está convencido de que los congresistas Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Apra), Clemente Flores (PpK) y César Vásquez (APP), además del ministro de Vivienda, Carlos Bruce, forman parte de la redLos Temerarios del Crimen.



En declaraciones a Perú21, Carrasco sostuvo que esa red, que encabeza David Cornejo, el hoy detenido ex alcalde de Chiclayo, incurrió en delitos relacionados con la administración pública y corrupción de funcionarios. Todo desde la comuna chiclayana.



Cuando se refiere a los legisladores, Carrasco indica que por su intermediación se habría direccionado obras de la municipalidad a determinadas constructoras, previa coima.



Según el informe elaborado por el fiscal, que él mismo entregó anteayer a la Fiscalía de la Nación, el congresista Velásquez Quesquén proponía a las empresas que ganarían las licitaciones y luego gestionaba la aprobación e inclusión en el Presupuesto General de la República de las obras en cuestión. Añade que todo se hizo con la complicidad del empresario Miguel Nureña y del citado alcalde.



Congresistas Temerarios del Crimen Vásquez, Flores, Bruce, Becerril y Velásquez Quesquén implicados en la red Los Temerarios del Crimen. Perú21

El fiscal acusa en base al testimonio de Cornejo ofrecido el 4 de diciembre de 2018, en el que afirma que se reunió con Velásquez Quesquén una vez en la comuna de Chiclayo y otra en un hotel de Lima para tratar proyectos de reconstrucción y de infraestructura. Aseguró que debido a la “presión” que el aprista ejerció, la comuna le otorgó la remodelación del parque Napo, ubicado en la urbanización Quiñones en Chiclayo, a la empresa recomendada por el legislador. El monto de la obra ascendía a S/750 mil.



Cuando Carrasco se refiere en su informe al congresista Héctor Becerril, se basa en las declaraciones de uno de los colaboradores eficaces que sostiene que el congresista y el ex alcalde Cornejo se reunieron en el Parlamento en Lima, en octubre de 2016, para que el ex burgomastre le mostrara proyectos de pistas y veredas para el pueblo joven Fernando Belaunde y para la avenida Nacionalismo, todos del pliego del Ministerio de Vivienda.

Previamente, el ex alcalde se habría puesto de acuerdo con Wilfredo Becerril, hermano del cuestionado legislador, quien lo llevó al despacho del fujimorista. El colaborador ha declarado que el 5% del valor de la obra fue para los Becerril y el otro 5%, para Cornejo.



El colaborador eficaz, quien sería un regidor de la comuna, refiere que una parte de la coima no fue entregada a Becerril y que por ello su hermano Wilfredo convocó a una reunión en la que “sacó un papel que decía: ‘Primera entrega S/50 mil, segunda S/15 y tercera S/15. Cornejo se pasó de pendejo y yo no sé qué decirle a Héctor, a mí me reclama, que se deje de huevadas, si no lo quebramos’”.

Añade que cuando le comentó lo sucedido al entonces alcalde, este le pidió que no le hiciera caso porque Becerril había incumplido su palabra y que él, además, ahora tenía llegada con Velásquez Quesquén.



Según el informe fiscal de la Fiscalía, el congresista cajamarquino César Vásquez también presionó para beneficiar a otras constructoras.

TENGA EN CUENTA

*Según el ex alcalde Cornejo, el congresista Clemente Flores le pidió que ayudara a impulsar la candidatura de un aspirante al sillón municipal de PpK usando los recursos que el Estado le otorgaba a la municipalidad.

DILIGENCIAS. Fiscal Carrasco entregó informe a la Fiscalía de la Nación contra legisladores por los delitos de corrupción y tráfico de influencias.



*El ex burgomaestre chiclayano también implica al ministro Bruce. Afirma que durante su anterior gestión como ministro de Vivienda le dijo: “Quiero que me des la Unidad Ejecutora del Proyecto de cambio de redes de agua y desagüe de los pueblos jóvenes Santa Rosa y San Lorenzo. Tenemos que sacar la licitación ya. A cambio te doy el presupuesto de la obra de pistas de la Av. Cieza”. Finalmente, Bruce no cumplió.



LEGISLADORES NIEGAN ACUSACIONES

Los congresistas implicados en Los Temerarios del Crimen rechazaron las imputaciones del fiscal Juan Carrasco.



En declaraciones a Perú21, Velásquez, Flores, Vásquez y el ministro Bruce negaron haber gestionado obras para Chiclayo a cambio de dinero. “Se trata de una patraña”, dijo Bruce.



Velásquez indicó que desde hace varios años Carrasco busca inmiscuirlo en actos ilícitos, pero “no logra probar nada”. “No tiene fundamentos”, aseveró.

Flores dijo que espera “que la novela acabe pronto”. Vásquez indicó que su caso es distinto porque lo implican en una fecha en que aún no era congresista. Becerril no respondió la llamada.