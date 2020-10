La fiscal adjunta Yenny Huacchillo Nuñez, quien forma parte del equipo encargado de la investigación de las contrataciones del compositor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, con el Ministerio de Cultura, aseguró que las detenciones preliminares realizadas en las últimas horas por este caso “no solo se basan en los audios”.

“La investigación no solo se basa en los audios, como han señalado algunos abogados. La investigación se basa en una investigación exhaustiva con bastantes elementos de prueba, como son las declaraciones testimoniales, documentales y demás. Tenemos un testigo protegido que ya es de conocimiento público”, declaró a la prensa.

Añadió que la detención de los exfuncionarios “cumple con los presupuestos” de ley y añadió que se “están tomando las medidas para evitar contagio” de coronavirus (COVID-19).

“Tenemos razones plausibles para determinar que existen los presupuestos de la detención preliminar que son, a este nivel, una probabilidad de peligro de fuga y obstaculización”, señaló.

La fiscal Huacchillo se abstuvo de pronunciarse sobre si el presidente Martín Vizcarra está involucrado directamente en el caso, toda vez que al tratarse de la máxima autoridad del país no tiene “ninguna competencia al respecto”.

Sin embargo, indicó que el despacho de la fiscal Janny Sánchez, a cargo de la investigación, ha remitido un informe al despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Respecto de los altos funcionarios no podemos pronunciarnos porque no somos competentes. Nuestra jerarquía no nos permite poder pronunciarnos jurídicamente sobre ellos, ya será la fiscalía de la Nación y el despacho de la fiscal Janny Sánchez ya ha emitido el informe correspondiente para que ellos se pronuncien”, manifestó.

Este viernes, la jueza Sonia Bazalar ordenó la detención preliminar, por un plazo de siete días, para diez investigados del caso Richard Swing. Se trata de la exsecretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la exasistente personal de Martín Vizcarra, Karem Roca; el exasesor presidencial Óscar Vásquez y el cantante Richard Cisneros, entre otros.

