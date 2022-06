Un tenso momento se vivió en la audiencia judicial que investiga al expresidente de la República, Martín Vizcarra, precisamente entre el exmandatario y el representante del Ministerio Público que sigue su caso, luego de tocar el tema de la presunta infidelidad cometida por Vizcarra.

Los argumentos del fiscal Osias German Castañeda Neria giraron entorno al caso de presunta infidelidad entre Vizcarra y la por entonces postulante al Congreso de su mismo partido, Zully Pinchi, en la ciudad del Cusco, lo que ofuscó claramente al expresidente.

“Respecto a si salió con la señorita Zully, si se reunió en el hotel, si fue infiel o no, señora magistrada. Pero en ese orden de ideas, lamentablemente tenemos que decirlo. Si miente para salir con una persona que no es su esposa, ¿Porqué no mentir a la justicia?”, indicó el fiscal Castañeda.

“NO VOY A PERMITIR SU INFAMIA”

Martín Vizcarra se incomodó por estas palabras y arremetió contra el fiscal, asegurando que la pregunta no tenía nada que ver con el caso que se seguía en su contra, entrando netamente en un terreno personal y privado.

“No señor fiscal, usted debería regular su comportamiento y su forma de actuar. No voy a permitir su infamia”, expresó visiblemente enojado el expresidente.

Luego del cruce de palabras, la jueza a cargo pidió guardar la compostura a ambas partes, pues la diligencia judicial era de carácter público: “No estamos en un mercado”, señaló la magistrada.

