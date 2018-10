Fiorella Molinelli: "Los pacientes no pueden esperar"

El miércoles, Fiorella Molinelli , presidenta de Essalud , acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para, entre otras cosas, dar alcances sobre la denuncia de presuntas irregularidades en las adquisiciones del hospital Edgardo Rebagliati desde 2012. Tras la sesión, que fue reservada, recibió algunas críticas a las que da respuesta en esta entrevista.

El presidente de Fiscalización, Luis López, dijo que no quedó satisfecho porque usted no pudo responder ciertas inquietudes. ¿Qué le respondería?

Yo salí muy satisfecha de la sesión porque pudimos expresar que somos los más interesados en brindar toda la información sobre la denuncia que fue planteada en base a gestiones anteriores. En segundo lugar, nos permitió alcanzar los logros de nuestros primeros 180 días de gestión. Un tema que a la comisión le gustó mucho fue la directiva de conflicto de interés, que permitirá que los funcionarios de la entidad, pero sobre todo los miembros de comités, antes de participar en un concurso de compras expresen cuál ha sido su relación con privados u otras empresas.

¿Esa es una directiva que ya está en marcha?

Sí, ya la estamos implementando con nuestra Oficina de Integridad. Es una directiva novedosa en el ámbito público que debería ser replicada en los comités de todas las compras de los sectores.

¿Ha sido citada nuevamente para el 24 de octubre?

No, se acordó citar al gerente general para las precisiones de temas netamente administrativos. Preguntaban sobre órdenes de servicios, compras...

¿Le ha entregado a Fiscalización la lista de funcionarios que habrían incurrido en ilícitos?

Hemos entregado el número de procedimientos administrativos sancionadores que hay en la entidad y dejamos un listado de las personas involucradas en denuncias, ya sea por Fiscalía o por la vía judicial.

¿Y cuántos son?

Son 1,383 procesos administrativos disciplinarios (PAD) en provincias y 77 en el hospital Rebagliati. Y, en la Fiscalía, hay 141 procesos, cuatro son del Rebagliati. Lo que es bueno señalar aquí es que ya ha habido informes de la propia OCI con recomendaciones, porque esto se deriva de un excesivo uso de compras directas, compras menores a 8 UIT.

¿Podemos decir que en esas pequeñas compras es donde está la corrupción?

Es donde hay oportunidades de abrir ventanas de corrupción. Cuando asumimos la gestión en marzo, hace 6 meses, no se había avanzado en procesos de compra dentro de concursos públicos reglamentados en la Ley de Compras Públicas de OSCE, y en el primer trimestre del año no se había avanzado con el PAC, que es el Plan Anual de Contrataciones de la entidad.

Hoy, ¿cuál es la situación?

Hemos dado un vuelco total al tema, hemos tratado de racionalizar las compras directas y tenemos 176 procesos incluidos en el PAC, de los cuales ya 110 están convocados, y el 55% ya con contratos firmes, terminados. Lo que pasa es que los pacientes no pueden esperar en su atención. Aquí no podemos dejar desabastecido al hospital. Entonces, la principal señal es que, mientras se está corriendo con el proceso, uno puede ir avanzando con algunas compras menores a 8 UIT.

¿Cuál ha sido la fórmula? ¿Si no se hizo antes, es porque la propia cabeza de la entidad no quería hacerlo?

Nosotros hemos cambiado al director del Rebagliati, el doctor (Javier) Tovar, que fue la persona responsable en aquel entonces. Ahora tenemos al doctor (Eduardo) Liendo. Básicamente durante la gestión del anterior director es que ocurren todas las dilaciones en sacar los procesos de compras.

¿El problema es que se malogran las medicinas o que hay desabastecimiento?

Essalud llega a comprar el 85% de sus productos del petitorio. Esos desabastecimientos son de temas muy puntuales. No se malogran, sino que no hay, y eso pasa por varias razones. Una puede ser que los procesos no estuvieron incluidos en el plan anual de contrataciones. Lo segundo puede ser porque los concursos se caen, y ahí hay que ver los casos de concertación de precios.

¿Cómo evitar la concertación de precios?

La concertación tiene que ser abordada desde varias aristas y necesita el compromiso de varias entidades. Nosotros hemos propuesto, junto con el Ministerio de Salud, un decreto legislativo que nos va a permitir salir a comprar al extranjero. Estamos a punto de aprobar una directiva. Primero tener un concurso nacional y si es que no se presentan las empresas o si vemos indicios de concertación de precios, salir a comprar afuera. Ya tenemos una experiencia con la protamina, que es un insumo básico para los pacientes cardiacos. En Perú hay un supuesto desabastecimiento. La ampolla estaba S/120 y afuera la hemos comprado a menos de S/10.

¿En noviembre se aprobará la directiva?

Sí, ya está para discusión.

En el Congreso se presentó un proyecto para cancelar la deuda de las entidades públicas con Essalud usando el saldo no ejecutado del presupuesto público. La iniciativa es similar a la que usted planteó antes.

Hay un proyecto de ley que trabajamos y que lo hemos alcanzado al Ministerio de Trabajo. Buscamos la recuperación de deuda pasada de los gobiernos locales y regionales contra los saldos presupuestales, pero también queremos no generar nueva deuda. La idea es que antes de que el MEF transfiera la planilla, separe la parte del aporte a Essalud de frente a la seguridad social.

BIOGRAFÍA



- Molinelli es licenciada en Economía por la PUCP, magíster en Economía y Políticas Públicas por el Instituto Torcuato Di Tella de Argentina, y doctora en Gobierno y Políticas Públicas de la USMP.



- Ha sido titular del Midis durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, viceministra de Transporte, y viceministra de Construcción y Saneamiento.



- Fue investigadora de Osiptel, asesora de la presidencia de Osinergmin y directora fundadora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi.