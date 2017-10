La investigación por el frustrado contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero podría ocasionarle más de un dolor de cabeza a los funcionarios que estuvieron involucrados en la firma de la adenda.

Según fuentes de Perú21, el fiscal José Pérez, a cargo de la pesquisa, solicitó levantar el secreto de las comunicaciones a Fiorella Molinelli, actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por las presuntas irregularidades en la concesión del terminal aéreo. El pedido fiscal ya fue aprobado, la semana pasada, por la jueza Ingrid Morales.

Molinelli, como se recuerda, firmó la adenda del contrato cuando fue viceministra de Transportes y Comunicaciones (MTC), en febrero de este año, a través de la cual se modificó parte del contrato inicial que había suscrito el gobierno de Ollanta Humala con el consorcio Kuntur Wasi.

En mayo, la Contraloría halló irregularidades en esa adenda y encontró responsabilidad penal en Molinelli y otros servidores públicos que participaron en la elaboración de ese acuerdo. El argumento es que se habría perjudicado al Estado con US$40 millones.

En su defensa, Molinelli aclaró a Perú21 que aún no ha sido notificada sobre el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. “Sin embargo, reitero que estoy dispuesta a colaborar con las investigaciones. Siempre he actuado con honestidad y de buena fe, no solo en los 18 años que llevo trabajando como funcionaria del sector público, sino a lo largo de mi trayectoria profesional y personal”, indicó.

Las fuentes indicaron que, además de Molinelli, la medida alcanza a los ex funcionarios de Ositran Alfredo Dammert y César Balbuena, así como a los representantes de Kuntur Wasi (Antonio Guzmán Barone, Carlos Vargas Loret de Mola y José Balta del Río).

En la lista también aparece Yaco Rosas Romero, el entonces director de concesiones del MTC. Todos los mencionados se encuentran en calidad de investigados por el fiscal Pérez.

El magistrado ha dispuesto una serie de diligencias a raíz de los documentos encontrados en el allanamiento a las oficinas de Kuntur Wasi y de otra compañía vinculada a dicho consorcio. “El objetivo es determinar qué tipo de coordinación existió entre funcionarios del MTC, Ositran y Kuntur Wasi en torno a la adenda”, señalaron las fuentes.

El Ministerio Público pidió también levantar el secreto bancario a Kuntur Wasi debido a que hay “muchas cuentas, cifras y transferencias dudosas que se encontraron durante el registro en la oficina”.

Las solicitudes de levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones se tramitaron a pedido de la Procuraduría Anticorrupción, que encabeza Amado Enco.

Inspección en Chinchero

La próxima semana, representantes de dicha procuraduría y de la Fiscalía realizarán una inspección en los terrenos donde se tiene proyectado construir el nuevo aeropuerto.

En tanto, el fiscal José Pérez continúa tomando las declaraciones de testigos e implicados en este caso. Hoy dará su manifestación Alonso Segura, ex ministro de Economía de la gestión de Ollanta Humala.

Cuando Pérez decidió continuar con la investigación bajo la Ley de Crimen Organizado, señaló en su resolución que los documentos incautados demostrarían que Kuntur Wasi recibió, en el año 2016, mediante préstamos, US$3.8 millones de Cedicor, Aeropuertos Andinos y Liska Investments Corp, offshore en las Islas Vírgenes.

La denuncia contra el ex ministro de Transportes Martín Vizcarra está en la Fiscalía de la Nación desde marzo, y aún no hay pronunciamiento.

Tenga en cuenta

- Perú21 se comunicó con Kuntur Wasi para solicitar su descargo y nos enviaron un comunicado, del pasado martes 17, en el que señala que la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve que la Fiscalía “no tiene una imputación clara ni precisa contra” representantes de su firma.



- Este diario también intentó comunicarse con algunos de los ex funcionarios, pero no respondieron a nuestro llamado.