Fiorela Nolasco, hija del asesinado consejero regional de Áncash: "Mi padre no murió en vano"

Desde que asesinaron al consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco , su hija Fiorela siempre estuvo en pie de lucha exigiendo justicia. Tras la condena a César Álvarez, exgobernador de Áncash, a ocho años y tres meses de cárcel por el caso Odebrecht, empieza a creer en ella. Sin embargo, asegura que la verdadera justicia llegará cuando condenen a los implicados de la muerte de su papá. No tiene ni un ápice de duda de que Álvarez, conocido como ‘La Bestia’ lo mandó matar.



¿Está conforme con la condena a Álvarez, tras recibir US$2.6 millones de Odebrecht a cambio de la carretera Chacas-San Luis?

-Se empieza a hacer justicia. Álvarez se ha convertido en el primer condenado en el Perú por el caso Odebrecht. Con esta sentencia se está dando una luz de esperanza para la región Áncash, no solo por las vidas (perdidas) en el camino sino por los millones que le robaron a la región.



¿Cuando Ezequiel Nolasco era consejero de Áncash ya se hablaba de los actos de corrupción de Odebrecht?

-Mi padre se oponía a esta obra y a otras desde la primera gestión de Álvarez. Esta denuncia les costó la vida a él y a otras personas. Él venía buscando incansablemente justicia, pero nadie le hizo caso. Esta carretera sobrevalorada se dio dentro del paquete de obras por el monto de S/850 millones en Áncash. Mi padre estuvo haciendo un seguimiento a los casos de corrupción. Por ello, el 20 de julio de 2010 asesinan a mi hermano.



Tras los asesinatos de su hermano y padre, se destaparon varios actos ilícitos...

-Si no hubieran asesinado a mi padre, estos actos de corrupción no se habrían descubierto. Desde aquel momento empezaron las investigaciones en Áncash porque todos los casos contra Álvarez se archivaban. Antes del asesinato de mi padre no se hablaba de Odebrecht. Posteriormente, salieron otros actos de corrupción en otras regiones. Mi padre siempre buscó la verdad y la justicia. Esta denuncia ha sido comprobada en el tiempo y, finalmente, Álvarez va a tener que pagar por sus actos.



Lamentablemente, le costó la vida...

-Hoy se demuestra que su lucha y su muerte no fueron en vano. Si bien es cierto que le costó su vida, hoy se está haciendo justicia para el país porque es el dinero de todos los peruanos.



Fiorela Nolasco habla tras condena de César Álvarez. (Fabiola Valle - Perú21)

¿Qué sintió al ver y escuchar a Álvarez en la audiencia a través de una videollamada? En alguna oportunidad lo calificó de ‘monstruo’...

-Simplemente, busco justicia y no odios personales. Sí, porque es una persona sin sentimientos, él se burlaba de mi padre tras la muerte de mi hermano. En algún momento tendrá que reconocer que ver tanto dinero le hizo perder la razón.



¿Cómo ha cambiado su vida desde aquella época?

-Tenía 20 años cuando ocurrió el asesinato. Cambió por completo. Si bien han pasado cinco años, me ha sido difícil aceptarlo y me es difícil recordarlo. Trato de mantenerme fuerte para no quebrarme. Las muertes de mi padre y mi hermano no quedarán impunes. Nunca olvidaré la forma en que fueron asesinados.



Ha sido un proceso complicado para usted.

-Ha sido difícil porque volver a acordarse para enlazar las cosas en el tiempo ha abierto y cerrado heridas, pero me han fortalecido como ser humano.



¿Cómo va el caso del homicidio a su padre?

Estamos en la etapa final del juicio oral. Este 17 serán los alegatos finales y luego viene la sentencia. La Fiscalía pide 35 años de cárcel para Álvarez.

Fiorela Nolasco habla tras condena de 8 años a César Álvarez, primer sentenciado por el caso Odebrecht. (Perú21)

DATOS

*Fiorela Nolasco recordó que César Álvarez también afronta otros procesos por las muertes del exgobernador de Áncash José Luis Sánchez Milla y de Hilda Saldarriaga, testigo clave de la muerte de su padre.



*Nolasco dijo que el caso de la muerte de su padre ya está en la etapa final y teme por su vida porque ya no cuenta con la seguridad que le había asignado inicialmente el Mininter.