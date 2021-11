El ministro de Educación, Carlos Gallardo, se las ha arreglado para faltar –en dos ocasiones– a la Comisión de Educación. La primera vez no acudió a exponer su plan de trabajo, y, la segunda, faltó a la sesión donde debía aclarar la filtración de la Prueba Única Nacional de Nombramiento 2021 de docentes que se desarrolló el 13 de noviembre. Las constantes excusas del profesor han puesto al Congreso al límite y, por última vez, la referida comisión estaría evaluando una tercera citación para este viernes 26 de noviembre.

Así lo dio a conocer el titular de dicha mesa de trabajo, Esdras Medina (Renovación Popular), quien lamentó que mientras el jefe del INEI, Dante Carhuavilca, hizo su descargo en la última sesión extraordinaria de su grupo, el titular del Minedu haya pedido –a última hora– plazo hasta el 24 de noviembre para rendir explicaciones sobre la filtración de la prueba docente.

“Expreso mi total preocupación por el sector de Educación. Ha pasado una semana desde la filtración, ya debería haber un pronunciamiento oficial por parte del sector. Ya el INEI ha dado su descargo, esta es la segunda vez que el ministro no acude a una citación de esta comisión. Estamos evaluando citarlo para el viernes, si no va, estaría incurriendo en una grave irresponsabilidad”, advirtió a Perú21.

Agregó que si Gallardo no se presenta, desde la Comisión de Educación del Parlamento “seremos propulsores” de su interpelación. “Había una moción de interpelación al ministro de Educación y cómo vamos a tener pleno el martes, el miércoles y el jueves, vamos a insistir en ese tema. Además, tenemos (la comisión) sesión extraordinaria el martes, donde vamos a ver este tema. Esperemos que la interpelación se agilice, y, de todos modos, vamos a convocarlo para que explique qué pasó con esa prueba”, adelantó.

Sutep sale a las calles

Mientras el ministro de Educación, allegado a la Fenatep de Pedro Castillo, se sigue corriendo del Congreso, los maestros del Sutep tomarán las calles este martes, ante los incumplimientos de promesas de gobierno y escándalos en el sector de Educación.

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, informó a este diario que, pese a haber sostenido una reunión el último viernes, desde la cartera de Educación aún no les dan respuesta sobre sus pedidos y recomendaciones.

“Hemos planteado distintas problemáticas, como el 6% de PBI para educación, el incremento de remuneraciones, la anulación de la prueba única que ha sido filtrada y el aseguramiento de contratos para 2022 y, en respuesta, solo nos propuso una mesa de diálogo para, en parte, justificar su abandono”, comentó.

Sobre el examen que fue difundido en redes sociales horas antes de ser tomado, Castro indicó que, en todo momento, el ministro de Educación mostró su negativa ante la posibilidad de volver a realizar dicha etapa del proceso.

“Dijo que no puede anularla porque ha sido una prueba que fue filtrada de forma focalizada y, en segundo lugar, porque ya hay un presupuesto involucrado que no puede desperdiciarse. Por esto y los otros motivos expuestos, este martes desde las 10:00 a.m. estaremos en la Plaza San Martín, y a nivel nacional, exigiendo respuestas al gobierno”, sostuvo.

TENGA EN CUENTA

El sábado 13 de noviembre, en horas de la madrugada, se filtraron las preguntas y respuestas de la Prueba Única Nacional de Nombramiento 2021.

Heli Ocaña, decano del Colegio de Profesores, pidió al ministro Carlos Gallardo renunciar al cargo.

El último miércoles, los congresistas firmaron una iniciativa de Diego Bazán (Avanza País) para presentar la moción de interpelación contra el titular del Minedu. Moción sería debatida en el Pleno de este martes.

“Hay una agenda vinculada a que no haya evaluaciones y que el nombramiento sea automático”, señaló la congresista del Partido Morado, Flor Pablo.