Federico Camino opina de la debacle política en el país y el mundo.

Hay crisis de valores e idoneidad.

Así es. Parece que los actuales congresistas han sido elegidos teniendo en cuenta su absoluta inutilidad. Son de una mediocridad alarmante. Son personas que han llegado al Congreso para resolver sus problemas económicos y asegurarse un bienestar, pero no han pensado en absoluto en el Perú. Bertrand Russell, el filósofo inglés, decía que lo que tenía de bueno la democracia era que los elegidos no podían ser peores que aquellos que los eligieron. Y eso podemos verlo en Perú.

Eso está peleado acá…

Así es. El hecho de que Castillo haya sido elegido es sintomático de lo que este país quiere. A él lo eligieron por ser alguien que representaba a la gran mayoría de peruanos. Que resultara un desastre y totalmente incapaz de asumir la responsabilidad, era otro asunto, pero había un reclamo. El país está adquiriendo conciencia de clase, de su fuerza, de sus necesidades y de la manera de poder satisfacerlas. Eso no se había dado hasta hace muy poco.

“Ser es ser percibido” decía otro filósofo. ¿Castillo era una performance? Un profesor que no dictaba…

Ese es George Berkeley: Esse est percipi. En efecto. Pero la mayoría votó por él no solo porque el adversario era Keiko, sino porque tenían esperanzas de que represente sus intereses. Que no los representó y que resultó un fraude, es otro asunto. Los próximos políticos deben tener en cuenta ese despertar de la conciencia, cosa que no se ha dado en la historia del Perú.

¿Con ningún presidente?

No creo. Ahora las comunicaciones son muchísimo más rápidas y abarcan todo el país. Las personas se enteran de muchísimas cosas que antes daban por dadas.

Pero también hay más mentiras y fake news. Castillo decía que los blancos gobernaron 200 años.

Ah, por supuesto. Una gran demagogia. Desgraciadamente, no fue el presidente que se quería. Fue una versión agravada de los que se había dado en casi todos los presidentes a partir de Odría, que es la experiencia que viví.

¿A dónde acudirá la gente que busca representación?No sé quién podría. Se habla de Antauro Humala, pero no sé hasta qué punto tiene llegada con la gran mayoría de peruanos. Sería una tragedia que sea elegido Antauro Humala. Y por muchas razones.

MVLL Y LOS INTELECTUALES

Su amigo Mario Vargas Llosa anunció su retiro.

Voy a verlo en el curso de los próximos días. Mario está acá en Lima. Me encontré con él en un concierto y llamé a los pocos días a Patricia. Quedamos en que lo iba a llamar para verlo en los primeros días de enero. Me ha dado un sentimiento de tristeza, pero él es plenamente consciente. Y si ha decidido dedicarse exclusivamente a escribir un ensayo sobre Sartre es porque sabe que eso lo puede hacer.

‘El sartrecillo valiente’ dijo que tenía un régimen estajanovista de escritura.

Sí, pero tal vez ya está un poco agotado de la ficción. Sartre tuvo una influencia decisiva sobre los tres amigos: Luis Loayza, Abelardo Oquendo y Mario Vargas Llosa. Los jóvenes de ahora no pueden darse cuenta de lo que significó Sartre en los 50 y 60. ‘El Ser y la Nada’ es un libro fascinante, muy importante. Él sabía sus limitaciones y decía ‘en filosofía no soy Hegel y en literatura no soy Flaubert’. Pero sus novelas eran muy ilustrativas.

¿Los ‘mandarines’ intelectuales se equivocaron? Sartre coqueteó con el estalinismo y el maoísmo. Heidegger ni se diga…

Pero Sartre nunca fue estalinista. Maoísta sí, al final. La naturaleza del compromiso de Heidegger en el año 33 ha sido distorsionada. Hay sectores que lo consideran un pensador nazi, pero no es así. Hay que ver qué entendía él por nacional socialismo. Su compromiso duró un año y luego renunció al rectorado. La que era una nacional socialista confesa era su esposa, Elfriede Petri. Creo que Heidegger fue el pensador más grande del siglo XX y de lo que va del XXI. Nadie ha podido compararse en la profundidad y vastedad de su reflexión filosófica.

¿Y los intelectuales peruanos? ¿Abimael fue filósofo?

No. No he leído su tesis sobre Kant. La leyó y criticó mi amigo David Sobrevilla. Un filósofo es alguien que piensa y utiliza su razón para intentar entender el mundo. La postura de Abimael es la de un psicópata, un enfermo mental que aprovechó una coyuntura de descontento para crear esta agrupación genocida. Representa la barbarie, el lado más oscuro del ser humano.

¿Y su amigo Bryce?

Ya no escribe. Se despidió. Tiene 85 años. Pero está muy bien. Lúcido, inteligente, lee y ve películas. Tiene dos novelas notables: ‘Un mundo para Julius’ y ‘La vida exagerada de Martín Romaña’. Y de Vargas Llosa mis favoritas son ‘La casa verde’ y ‘Conversación en La Catedral’. Pero Mario tiene novelas absolutamente extraordinarias. ‘La guerra del fin del mundo’ es una obra maestra. Y sus ensayos y crónicas.