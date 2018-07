La creación del parque temático Héroes de la Democracia no fue discutido en el seno del Concejo de Lima . Pese a ello, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio , insiste en llevar adelante el proyecto que tendría un costo de S/ 800 mil.



En declaraciones a la prensa, el burgomaestre capitalino reconoció haber conversado sobre el proyecto con el presidente del Congreso, Luis Galarreta , de Fuerza Popular . "Bueno, se ha conversado con él, obviamente", manifestó.

No obstante este antecedente, el alcalde aseguró que la obra no tendrá un "sesgo político" y en esa línea aseguró que la figura del ex presidente Alberto Fujimori no estará presente en el controvertido parque temático.

"No tengo toda la relación en estos momentos (de qué héroes estarán) pero se la podemos proporcionar porque es público. (¿Estará Fujimori?) No, no llegamos a ese extremo porque Alberto Fujimori no es… no estamos refiriéndonos a ese extremo", señaló.

" No es un parque de enfrentamiento, sino de conciliación . No tengo toda la relación de las personas que serán homenajeadas en estos momentos, pero es pública y se dará a conocer", sostuvo el alcalde tras insistir en que el proyecto no busca "resaltar diferencias" sino más bien "promover la conciliación”. “De lo que se trata es de mirar adelante y restaurar su historia”, refirió.



“No lo estoy haciendo, de parte de nosotros no hay, no buscamos darle un contenido político, por lo menos de mi parte definitivamente no", reiteró el alcalde .

Luis Castañeda añadió que la Municipalidad de Lima solicitará los permisos respectivos ante el Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta que el parque Neptuno, donde se llevará a cabo la construcción del parque temático, tiene una condición histórica.

Al respecto, cabe señalar que, según información del diario Correo, el Ministerio de Cultura ha enviado una carta al municipio capitalino precisando que la construcción del parque temático requiere una evaluación previa .

Ello debido a que es parte del llamado Ambiente urbano monumental del Parque de la Exposición.