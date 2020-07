Martín Vizcarra acudirá este martes al hemiciclo del Congreso para leer su último discurso por Fiestas Patrias. Así, el presidente iniciará la ruta de su último año de gestión, la misma que, en una primera etapa, estuvo envuelta en una crisis política por los roces con el hoy Congreso disuelto, y que ahora tiene como principal objetivo combatir los estragos de la pandemia de COVID-19.

El actual inquilino de Palacio de Gobierno, sucesor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tras la dimisión del economista por el Caso Odebrecht, ha demostrado no ser renuente a los discursos.

Prueba de ello ha sido su disposición a dar mensajes a la Nación en situaciones políticas agrestes, así como a aparecer en conferencias de prensa frecuentes durante la más reciente cuarentena por el nuevo coronavirus.

Sin embargo, las anteriores dos presentaciones pasadas de Vizcarra invitan a pensar que existe una predilección del presidente por hacer anuncios importantes durante sus alocuciones por Fiestas Patrias. O al menos eso es lo que se puede deducir a partir de la experiencia.

Al referéndum

El primer discurso de Martín Vizcarra por Fiestas Patrias ante el pleno del Congreso se efectuó en el 2018. En dicha fecha ya se podía avizorar que el mandatario había heredado parte de la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso que llevaron a Kuczynski a dimitir en marzo de ese mismo año.

Pocas semanas antes, la revelación de audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en los que se evidenciaba una red de favores irregulares entre los miembros de las altas esferas del sistema de justicia peruano, reformuló las prioridades del Gobierno hacia la configuración de una reforma en el sector.

Con base en las conclusiones de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, Martín Vizcarra planteó una reforma constitucional para el CNM, así como una consulta ciudadana sobre la prohibición de la reelección de congresistas como parte de la reforma política. Todo ello estaría comprendido en un referéndum, el mismo que finalmente en diciembre de ese año también preguntó sobre el retorno a la bicameralidad, además de la regulación del financiamiento de los partidos políticos.

El mensaje a la nación se extendió por 1 hora y 45 minutos.

Adelanto de elecciones

Si de emociones se trata, en julio del 2019 Vizcarra leyó un discurso de 94 minutos que fue de menos a más. En el epílogo de su participación, el presidente hizo un repaso de varios episodios de confrontación entre su Gobierno y la Representación Nacional.

"¿Dónde está la confianza que el Congreso nos ha otorgado? He recorrido todo el Perú y no hay lugar donde no me digan 'presidente, cierre el Congreso'", indicó el mandatario ante las miradas desaprobatorias de los legisladores.

La modificación de importantes proyectos como el de la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el supuesto blindaje de ex integrantes del CNM, además de jueces y fiscales cuestionados, precedió al anuncio que remecería el escenario político: un proyecto de ley de adelanto de elecciones.

Así, Vizcarra sugirió que tanto su Gobierno como los legisladores sean relevados un año antes, es decir, el 28 de julio del 2020. A finales de setiembre del 2019 el proyecto fue archivado por la Comisión de Constitución del Congreso.

A los pocos días, el jefe del Estado disolvería el Parlamento tras considerar que el Congreso había denegado una cuestión de confianza interpuesta para reformular los mecanismos de elección de magistrados al Tribunal Constitucional.

¿Qué nos deparará el discurso de este año?

