Augusto Ferrero Costa, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), saludó hoy que Marianella Ledesma haya sido elegida como presidenta del órgano supremo a propuesta suya.

En diálogo con Perú21, Ferrero contó que su colega Ernesto Blume, actual titular del TC, lo propuso para sucederlo en el cargo. Sin embargo, dijo que él mismo declinó a esa candidatura y planteó que sea Ledesma quien ocupe ese puesto.

“La doctora Ledesma es un lujo en el campo del derecho peruano e internacional, ambos hemos estudiado en la Universidad San Marcos (...) juntos no hemos graduado con las más altas calificaciones para el bachiller y cuando nos graduamos en la maestría de Derecho Constitucional”, detalló.

Asimismo, expresó las razones por las que postuló a la jueza como presidenta del TC. “Había que rendirle homenaje a una mujer con esa trayectoria, había que darle importancia como se hace en otras partes, como sucedió en la CIDH (con la presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño), y darle el crédito a quien será ahora la primera presidenta del Tribunal”, declaró.

Al final, los jueces que votaron en favor de Marianella Ledesma fueron Blume, José Luis Sardón, Fererro y la propia magistrada.

De acuerdo al Reglamento Normativo del TC, la elección de un magistrado como titular se realiza el primer día hábil de diciembre cada dos años, plazo que dura un mandato en ese cargo.

La investidura de Marianella Ledesma será el primer día hábil de enero del próximo año, de acuerdo con la misma norma. Esta vez, la ceremonia se desarrollará el viernes 3 de enero.

Discrepa con fiscales

Ferrero también se pronunció sobre lo señalado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes han señalado que la sentencia del TC que ordenó la liberación de Keiko Fujimori “es inejecutable” porque no existen los cuatro votos que respalden los fundamentos.

“Los cuatro votos en la parte conclusiva fueron en ese sentido (la excarcelación), por ahí uno (Carlos Ramos) no estuvo de acuerdo con los mismos fundamentos de todo los demás (...) en los casos de Fujimori y Ollanta Humala he votado igual (por la liberación), no se puede estar metiendo a Humala por ocho meses a prisión y a Fujimori por más de un año, sabiendo que hay presunción de inocencia”, sostuvo.

Blume, Sardón y Ferrero argumentaron que los alegatos para dictar prisión preventiva a la lideresa de Fuerza Popular son “meras presunciones”, mientras que Ramos se opuso a esa tesis y votó por la libertad de Fujimori alegando que con la disolución del Congreso -de mayoría fujimorista- ya no existe peligro de obstrucción de las investigaciones fiscales.