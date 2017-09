Fernando Zavala sustentó la cuestión de confianza en el Congreso [EN VIVO]

16:50 La congresista fujimorista Lourdes Alcorta inició el debate y aseguró que no existen políticas de Estado por parte del Ejecutivo. Además aseguró que "se ha paralizado el país".

16:48 Inició el debate en el Pleno del Congreso para decidir brindarle o no la cuestión de confianza. Aproximadamente, el debate durará unas 5 horas y luego se procedería a votar.

16:26 Se suspende sesión en el Pleno del Congreso y se debatirá el pedido de cuestión de confianza en los próximos minutos.

16:25 "Señores congresistas, hoy ejerzo la facultad que la Constitución me otorga como presidente del Consejo de Ministros. Ahora es responsabilidad constitucional del Congreso definir si se me otorga o no la confianza".

16:23 "La calidad de educación de nuestros estudiantes y por lo tanto la oportunidad de que tengan un mejor futuro está en juego. No pongamos en jaque ese futuro por intereses coyunturales".

16:21 "Pretender censurar a la ministra de Educación no solo es censurar la política misma sino que atenta contra el trabajo del equipo que tengo el honor de liderar".

16:20 "Seamos conscientes que esta crucial reforma educativa está siendo amenazada a los capítulos más despreciables de nuestra historia y no podemos caer en el juego de los extremistas. Menos entregarle a un ministro como trofeo".



16:18 Fernando Zavala inicia la sustentación de la cuestión de confianza.



16:13 El gabinete ministerial ingresa al Pleno del Congreso, encabezado por Fernando Zavala, y saluda a los distintos parlamentarios presentes.

16:00 Gino Costa llega al Congreso y anunció que probablemente el presidente Pedro Pablo Kuczynski no viajará mañana a Nueva York, como lo tenía programado, debido al sustento de cuestión de confianza.

15:58 El vocero de Fuerza Popular Daniel Salaverry llegó al congreso y dijo que "la población no confía en el gabinete", pero ellos tienen la "obligación de escucharlos".

15:55 El gabinete ministerial llegó al Parlamento Nacional con dirección al área de protocolo y cuando el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, lo autorice podrán acceder al Pleno.



15:47 Fernando Zavala junto al gabinete ministerial se encuentra en el jirón Áncash caminando hacia el Congreso de la República en el Centro de Lima. Los ministros permanecen resguardados por, al menos, 50 agentes de seguridad.

NOTA ORIGINAL

La Junta de Portavoces del Congreso decidió invitar al premier Fernando Zavala ​para que se presente hoy a las 4 de la tarde ante el Pleno a fin de sustentar la cuestión de confianza a todo el gabinete, planteada ante la censura de la ministra de Educación, Marilú Martens.

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, dijo que el Parlamento debe dar una lección y corregir rápidamente esta crisis política y, en consecuencia, tomar una decisión sobre el pedido, pero aclaró que esa postura no le corresponde a él, sino a todas las bancadas.

"La mayoría considera, al igual que esta presidencia, culminar rápido esta situación. Esto podría votarse hoy mismo, pero eso lo decidirán los demás congresistas", insistió.

Planteamiento de Zavala "es irresponsable"

Galarreta remarcó que el planteamiento del primer ministro sobre la cuestión de confianza es "absolutamente irresponsable" pues recordó que el mandatario viajará en los próximos días a Estados Unidos y el Vaticano.

En rueda de prensa, indicó que como presidente del Congreso defenderá los "fueros parlamentarios".

"Lamento que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, no haya comunicado las veces que nos hemos reunido en los últimos días ( la cuestión de confianza) , pese a los puentes existentes", exclamó Luis Galarreta, presidente del Parlamento. Según dijo, habría un doble estándar.

Galarreta rechazó que el Congreso intente "socavar" la política de gobierno, como lo afirmó el jefe del gabinete. "No hubo ninguna situación que ponga en riesgo la política de Estado en materia educativa. Como demócratas vamos a usar las herramientas constitucionales y legales", aseveró.



Zavala acudirá con todo su gabinete

Poco después del anuncio de Galarreta, el premier Fernando Zavala confirmó su asistencia al Parlamento a la hora convocada y anunció que, por tratarse de un asunto que compete a su gabinete, concurrirá acompañado por todos los ministros.



La convocatoria de Fernando Zavala se aprobó con la mayoría de los votos de la Junta de Portavoces. El vocero de Acción Popular, Víctor García Belaunde fue el único que se opuso.

Como se sabe, el miércoles el primer ministro presentó una cuestión de confianza y solicitó acudir de inmediato al Parlamento. Sin embargo, los portavoces decidieron que el documento fuera derivado a la Comisión de Constitución para su análisis y dieron largas al pedido de Zavala.

La Junta de Portavoces está dirigida por Luis Galarreta, e integrada por los voceros de todas las bancadas, es decir Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Apra, Alianza para el Progreso, Frente Amplio y Acción Popular.