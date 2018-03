Fernando Zavala en la mira de la Fiscalía por el Lote 88

En 2017, la Comisión Anticorrupción no solo denunció a PPK por la adjudicación del Lote 56; también lo hizo contra Fernando Zavala por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo como ministro de Economía, al haber refrendado un decreto que también benefició al consorcio Camisea , adjudicatario del Lote 88.

La denuncia cayó en manos de la fiscal Ludyt Requejo, quien decidió investigar al ex funcionario, según se aprecia en la Carpeta Fiscal 477-2017.

Según la denuncia de la Comisión Anticorrupción, Zavala, el ex presidente Alejandro Toledo y el ex ministro Clodomiro Sánchez habrían favorecido al consorcio con la emisión del DS 006-2006-EM que autorizó la suscripción de la cuarta adenda al contrato de licencia de explotación del Lote 88.

Esta adenda modificó la cláusula 5.11 del contrato y permite al consorcio la exportación del gas natural de ese lote, pese a que estaba destinado solo al consumo nacional, según la Ley 27133.

De acuerdo con los denunciantes, la referida norma continúa vigente hasta la fecha y los ex ministros, junto con el ex presidente, vulneraron el artículo 65 de la Constitución al no defender la intangibilidad de las reservas gasíferas del Lote 88.

Perú21 conversó con el ex ministro Zavala, quien se abstuvo de hacer algún comentario al respecto.