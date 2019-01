Tuesta: "El transfuguismo es un tema que hemos conversado con casi todas las bancadas"

El presidente de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, Fernando Tuesta , indicó esta tarde que en la serie de reuniones que ha sostenido con las diversas bancadas del Parlamento acompañado de los demás comisionados "el transfuguismo" es un tema que ha sido "colocado" en las conversaciones por casi todas las agrupaciones.

"El transfuguismo es uno de los temas que han colocado casi todas las bancadas, ¿no? [Cómo evitarlo] es parte de discusión que tenemos que llevar adelante en la comisión de alto nivel", sostuvo en diálogo con la prensa tras culminar reuniones con las bancadas de Acción Popular y Fuerza Popular.

En esa línea, el también ex jefe de la ONPE se abstuvo de pronunciarse sobre la creación de nuevas bancadas en el actual Parlamento debido a que el objeto de su trabajo en la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política se lo impide. La misma postura mantuvo al ser consultado por la infracción que habría cometido el presidente Martín Vizcarra al no haberse desligado de su empresa al ejercer como titular del MTC durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"No tenemos opinión sobre temas de coyuntura, nosotros somos una comisión que tiene como objetivo proveer de normas, iniciativas y, en general, sobre la reforma política, no damos opiniones de eso. No me puedo pronunciar de manera personal tampoco", señaló.

En otro momento, Tuesta consideró positivas las reuniones que el grupo de trabajo que preside ha sostenido con las diversas bancadas del Parlamento. Remarcó que estas han sido de "suma utilidad" y se han encontrado "muchas coincidencias".

"La conclusión que estamos teniendo es, en primer lugar, de suma utilidad, pero, en segundo lugar, de mucha coincidencia. Hay temas que se repiten y eso da cuenta que los temas que tienen que ver con el tema de los partidos políticos dentro de ellos el preocupante tema del financiamiento de las campañas y la necesidad, cada vez más insistente de mejores elecciones internas de los partidos", manifestó.

"Hay preocupación por el excesivo número de partidos, y que muchos de ellos no tiene representación en el Congreso y eso lleva a situaciones que producen la mercantilización de la política, pero hay un tema también recurrente en relación a regular mejor la inmunidad parlamentaria, así como otros temas vinculados, por ejemplo, al voto preferencial", detalló Tuesta.