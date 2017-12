Fernando Tuesta Soldevilla: "Kenji se posicionó bien en la disputa con Keiko"

Los choques entre Kenji Fujimori y Fuerza Popular ( FP ) continúan. Lejos de “reflexionar”, como le pidieron sus colegas, luego de suspenderlo de sus funciones en la bancada, han aumentado los gestos y declaraciones de Kenji en contra de las decisiones de la mayoría a tal punto que le han abierto un nuevo proceso disciplinario que, según el reglamento interno, podría culminar en su expulsión. En esta entrevista, Fernando Tuesta Soldevilla analiza todos los escenarios del caso.

¿Kenji Fujimori está tratando de forzar su expulsión?

No de forzar, sino que creo que está intentando hacerse un espacio que cada vez le es más complicado. Vale decir que, si no actúa, parece ser esa su lectura, va a ser silenciado y reducida su voz y su actividad. FP está tomando medidas en un sentido contrario para, de alguna manera, resguardar esa mayoría absoluta en el Congreso que le da el poder que ya conocemos.

¿Cree, como dijo Kenji, que Keiko Fujimori está secuestrada por dirigentes de FP?

No creo. Pero sí creo que es una forma de darle cierto atenuante a esta disputa. Siempre se habla de que supuestamente hay algunos alrededor que controlan a quien tiene el poder, como dijeron de Vladimiro Montesinos con Alberto Fujimori. Yo creo que Keiko no solo sabe lo que hace sino que está lejos de estar secuestrada por sus asesores.

¿Ve a Kenji Fujimori, ya sea expulsado o renunciando, fuera de FP, o es difícil?

Yo creo que es más cercano que lo expulsen a que él renuncie. Él no quiere salir porque eso le quita capacidad de negociación. Yo creo que este proceso disciplinario en su contra puede llevar a la expulsión si es que uno mira, además, la probabilidad que ha crecido del indulto. Creo que con un Alberto Fujimori fuera (de la cárcel) y un Kenji Fujimori dentro de FP, la probabilidad de, si no es la ruptura, por lo menos, la disputa al interior de la familia y del partido le daría un mayor equilibrio a Kenji con relación a lo que hoy ostenta de manera concentrada Keiko Fujimori.

¿La eventual libertad de Alberto Fujimori empoderaría a Kenji en FP?

No hay otra persona que haya luchado más por la libertad y, de manera concreta, por el indulto de Alberto Fujimori que su hijo Kenji, y esto evidentemente lo llevaría a un nivel de reconocimiento que va más allá de la bancada y del partido, va a ese electorado fiel al fujimorismo en general. No creo que Alberto Fujimori, en el hipotético caso que salga, lo haga únicamente para pintar en su casa o estar con sus nietos. Él es un político.

¿Qué tan real es la posibilidad de que expulsen a Kenji de FP? ¿No es que, por su apellido, está exento del juicio por el que podría pasar cualquiera de los otros 70 legisladores fujimoristas?

Sin duda. Yo creo que con cualquier otro congresista no hubieran tenido la misma condescendencia partidaria que la que tienen con Kenji Fujimori ahora. Yo creo que no va a ser fácil para ellos (expulsarlo) porque sería una ruptura sin retorno. Si se realiza la expulsión, esto traería consecuencias. El fujimorismo keikista lo que hará es tomar medidas bajo el escenario de control de daños. Verán cuál es la medida que les afectará menos: expulsar a Kenji antes del indulto, después del indulto o no expulsarlo. Si no lo expulsan y hay indulto, le dan vida, porque en Alberto Fujimori, Kenji tendría un aliado poderoso.

En todos los escenarios que plantea, gana Kenji Fujimori de alguna manera.

Probablemente FP esté pensando que una expulsión ahora lo coloca en una telaraña complicada porque esa decisión va a ser vista por la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, y está esto de la bancada mixta. Lo llevarían a una situación donde él bregaría solo.

Cuando hubo, recientemente, la posibilidad de crear nuevas bancadas, Kenji no se retiró de FP. De salir de su bancada ahora, tendría que integrarse a una mixta que no lideraría nadie.

Ese es el punto. Kenji ha logrado posicionarse bien en esta disputa. Tiene el respaldo del padre y, dicen, de algún sector de la bancada, pero esto no es suficiente. Necesitas construir un aparato, la hermana controla ese aparato, y allí él no tiene ninguna incidencia. Entonces, no es fácil. Él está jugando a esperar una suerte de equilibrio (de poderes) al interior del partido, de la bancada, que le daría el indulto. Además, con ello lograría puntos de encuentro con el Gobierno, porque es evidente que PPK necesita aliados y Kenji le cae como anillo al dedo. Pero el indulto, por más que lo quieran Kenji y PPK, no deja de ser un tema muy sensible para otros sectores. Una cosa es que la gente apoye a alguien por su antifujimorismo y otra es aceptar el indulto de Fujimori. Este juego de disputa por el poder no es solo de los Fujimori, tiene más actores y puede llevar a escenarios diversos.

¿El panorama para el fujimorismo depende bastante de lo que suceda con el padre?

Sin duda. Este es un partido que nace del sello de Alberto Fujimori y, en ese sentido, tiene niveles de dependencia más allá de la distancia que los separa. Keiko y Kenji viven del gobierno del padre, de su capital político, de la herencia. Entonces, esa disputa no es tan fácil. Está ganando Kenji porque es quien se nutre del apoyo de quien es la fuente del fujimorismo, que es Alberto Fujimori.

Autoficha

- “Soy doctor en Ciencias Sociales, fui jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde también soy profesor principal de la especialidad de Ciencia Política”.



- “Soy coordinador del grupo de investigación de partidos en elecciones (IPGIPE) de la PUCP. He publicado 16 libros, el último de ellos Perú: Elecciones 2016, un país dividido y un resultado inesperado, editado por el Fondo Editorial de la PUCP”.



- “Hay tres escenarios para Kenji: el peor es que sea expulsado de FP y Alberto Fujimori no sea indultado. El intermedio es que sea expulsado antes del indulto. Y obviamente el mejor escenario para él es que no lo expulsen de FP y que salga indultado su padre”.